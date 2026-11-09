Der britische Komiker, Moderator und Youtuber Russell Brand ist wegen mehrerer zwischen 2004 und 2009 begangener Sexualdelikte zu einer Gefängnisstrafe von zehn Jahren und sechs Monaten verurteilt worden. Ein Geschworenengericht im London Southwark Crown Court hatte den 51-Jährigen am Donnerstag nach einem mehrwöchigen Prozess für schuldig befunden, eine damals 21-jährige Frau, die er bei einem Auftritt in London kennengelernt hatte, vergewaltigt zu haben. Zudem wurde er wegen sexueller Nötigung in drei Fällen verurteilt. Von zwei weiteren Vergewaltigungsvorwürfen sowie einem mutmaßlichen sexuellen Übergriff wurde Brand freigesprochen.

Der Vorsitzende Richter Joel Bennathan begründete seine Strafmaßfestsetzung unter anderem mit Brands „beiläufiger, arroganter Respektlosigkeit“ und dessen Überzeugung, sein Ruhm habe ihm das Recht gegeben, sich zu verhalten, wie er wolle – ohne sich „von Regeln einschränken zu lassen, nach denen anständige Menschen sich richten“.

Vor der Strafmaßverkündung sprachen die betroffenen Frauen am Montag noch einmal über die bleibenden Auswirkungen von Brands Taten. Die nur als „Frau E“ geführte Klägerin sagte, die Vergewaltigung durch Brand habe „fast jeden Aspekt“ ihres Lebens beeinflusst. Sie leide unter Angstzuständen, Vertrauensproblemen, vermindertem Selbstvertrauen und den anhaltenden Folgen des Traumas. Eine ehemalige Mitarbeiterin des Senders Channel 4, bei dem Brand eine Zeit lang arbeitete, betonte, sie habe seinen sexualisierten Übergriff auf sie sofort gemeldet, dies sei aber „unter den Teppich gekehrt worden“.

Brands Verteidiger sagte, sein Mandant habe sich seit den Taten „fundamental verändert“

Brands Verteidiger Ian Winter hatte in seinem Schlussplädoyer eingeräumt, Brand sei ein Mann, der „zu weit gegangen“ sei, der sich aber seit den Taten „fundamental verändert habe“. Seine Familie, seine Frau Laura und sein zehnjähriges Kind, also „völlig unschuldige Menschen“, würden nun „in diese Situation hineingezogen“. Winter forderte zudem, bei der Strafmaßbemessung zu berücksichtigen, dass Brand auch vielen Menschen geholfen habe.

Diese Hilfe, die der Angeklagte vor allem Suchtkranken hat zukommen lassen, floss laut Richter Bennathan auch in das Urteil ein. Ohne diesen mildernden Faktor, erklärte er, wäre die Strafe um ein Jahr höher ausgefallen.

Brand selbst hatte die Vorwürfe stets zurückgewiesen. Er gab zwar zu, „von Sex besessen“ gewesen zu sein, behauptete aber, es habe sich ausnahmslos um einvernehmliche Kontakte gehandelt. Die acht Männer und vier Frauen der Jury kamen zu einer anderen Überzeugung.

Was für ihn an erster Stelle stand, war sein unstillbares Verlangen, das zu bekommen, was er wollte. Staatsanwältin Riel Karmy-Jones

Die Staatsanwaltschaft hatte dem Schauspieler schwere charakterliche Mängel vorgeworfen. „Er war skrupellos, er war berechnend und er war manipulativ“, sagte Staatsanwältin Riel Karmy-Jones zuletzt. „Ein Sexualstraftäter.“ Die Taten hätten sich zu einer Zeit ereignet, in der Brands Popularität stark zugenommen habe. Die Gefühle der Frauen hätten ihn nicht interessiert. „Was für ihn an erster Stelle stand, war sein unstillbares Verlangen, das zu bekommen, was er wollte, und von wem auch immer er es wollte.“

Nur Minuten nach der Bekanntgabe des Schuldspruchs wurden bereits neue Vorwürfe gegen den Ex-Comedian laut. Die Londoner Met Police ermittelt demnach wegen Vergewaltigungsvorwürfen zweier Frauen, wie unter anderem PA berichtete. Brand sei bereits zu den Vorwürfen vernommen worden.

Selbst der britische Premierminister kommentierte das Urteil: Das Strafverfolgungssystem solle sich ändern

Brand habe „seinen Einfluss, seinen Status und seinen Ruhm genutzt“, um sexuelle Übergriffe auf Frauen zu begehen, sagte Detective Superintendent Andy Furphy von der Londoner Polizei einer Mitteilung zufolge. „Mit zunehmender Bekanntheit wuchs sein Anspruchsdenken.“ Das Urteil sei ein Beweis für den Mut der betroffenen Frauen, so Furphy. „Ich hoffe, dass diese Verurteilung eine klare Botschaft sendet, dass niemand über dem Gesetz steht, egal wie berühmt oder mächtig er auch sein mag.“

Auch der britische Premierminister Andy Burnham äußerte sich am Montag zu dem Urteil. Er lobte den Mut der Frauen, die Russell Brand angezeigt hatten und kündigte an, der Fall werde „Änderungen im Strafverfolgungssystem“ bewirken. Unter anderem soll die bereits geplante Einführung einer Spezialabteilung für Sexualverbrechen in sämtlichen britischen Polizeibehörden nun früher erfolgen.

Russell Brand lebte zwischenzeitlich in den USA. Früher war er mit der Popsängerin Katy Perry, 42, verheiratet. Nach nur 14 Monaten gab das Paar die Trennung bekannt. Berühmt wurde Brand durch seine oft provokativen Auftritte als Stand-up-Comedian sowie als Radio- und Fernsehmoderator bei der BBC und MTV. Mit Rollen in Filmen wie „Nie wieder Sex mit der Ex“ (2008) schaffte er den Sprung ins internationale Kino. Schlagzeilen hatte Brand auch früher schon gemacht, vor allem mit Drogenkonsum.