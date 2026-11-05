Der britische Komiker Russell Brand ist in einem Prozess um sexuelle Gewalt in mehreren Anklagepunkten schuldig gesprochen worden. Die Geschworenen im Londoner Southwark Crown Court, acht Männer und vier Frauen, befanden den 51-Jährigen am Donnerstagnachmittag der Vergewaltigung für schuldig. Demnach verging sich der einstige TV- und Bühnenstar im Jahr 2009 an einem damals 21 Jahre alten weiblichen Fan nach einem Auftritt in einem Theater in London. Brand wurde auch in drei Fällen der sexuellen Nötigung verurteilt, in drei weiteren Anklagepunkten erfolgten Freisprüche. Der Schauspieler soll die ihm vorgeworfenen Taten alle zwischen 1999 und 2009 begangen haben, er selbst bestritt vor Gericht, strafbar gehandelt zu haben.

Brand stand laut Medienberichten während der Urteilsverkündung aufrecht in der Anklagebank und schloss die Augen, als er den Schuldspruch wegen Vergewaltigung hörte. Das Strafmaß soll am kommenden Montag verkündet werden. Richter Joel Bennathan sagte: „Die Folge davon ist zwangsläufig eine erhebliche Freiheitsstrafe.“ Brand wurde bis Montag in Untersuchungshaft genommen. Einen Antrag seines Anwalts, den Verurteilten auf Kaution freizulassen, damit dieser sich von seinen Kindern verabschieden könne, lehnte das Gericht laut dem Sky-Liveticker ab.

Detective Superintendent Andy Furphy von der Londoner Metropolitan Police erklärte nach dem Schuldspruch, Brand habe „seinen Einfluss, seinen Status und seinen Ruhm genutzt, um Frauen auszubeuten und sexuell zu missbrauchen“. Je bekannter er geworden sei, „desto größer wurde auch sein Anspruchsdenken“. Der Polizeibeamte sagte, er hoffe, dass diese Verurteilung eine klare Botschaft sende, dass niemand über dem Gesetz stehe, „egal wie berühmt oder mächtig er auch sein mag“.

Der Prozess gegen den Komiker hatte etwa vier Wochen gedauert. Zunächst hatten die sechs mutmaßlichen Opfer ausgesagt, die unter den Pseudonymen Frau A bis F aufgeführt wurden. Sie warfen ihm unabhängig voneinander vor, sie vergewaltigt oder aggressiv geküsst und berührt zu haben. Staatsanwältin Riel Karmy-Jones beschrieb Brand als „skrupellosen, berechnenden und manipulativen“ Sexualstraftäter. Sein starkes Verlangen nach irgendeiner Form von sexuellem Kontakt sei „wahllos und unersättlich“ gewesen, und er habe „wie ein Kind“ erwartet, dass jedes seiner Bedürfnisse befriedigt werde.

Russell Brand gab zu, seinen Ruhm ausgenutzt zu haben

In der vergangenen Woche ließ sich der Angeklagte vor Gericht ein. Brand räumte ein, sich sexuell unangemessen verhalten zu haben. Er habe es lange als „unproblematisch“ empfunden, seinen Ruhm dazu zu nutzen, „sexuellen Zugang zu erleichtern“. Mittlerweile habe er eingesehen, dass das „falsch“ gewesen sei. Alle inkriminierten sexuellen Kontakte hätten jedoch entweder einvernehmlich oder nicht wie beschrieben stattgefunden. Auch Brands Frau Laura sagte vor Gericht aus und stärkte ihrem Ehemann dabei den Rücken.

Russell Brand lebte zwischenzeitlich in den USA. Früher war er mit der Popsängerin Katy Perry, 42, verheiratet. Nach nur 14 Monaten gab das Paar die Trennung bekannt. Berühmt wurde Brand durch seine oft provokativen Auftritte als Stand-up-Comedian sowie als Radio- und Fernsehmoderator bei der BBC und MTV. Mit Rollen in Filmen wie „Nie wieder Sex mit der Ex“ (2008) schaffte er den Sprung ins internationale Kino.

Bereits früher hatte Brand unter anderem durch Drogenkonsum für Schlagzeilen gesorgt.