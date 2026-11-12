Russell Brand , 51, Comedian und verurteilter Sexualstraftäter, erfüllt fortan nicht mehr die Qualitätsstandards des Londoner Viktor Wynd Museum of Curiosities, Fine Art & Natural History. Museumsbetreiber Viktor Wynd hat ein recht privates Exponat von Brand aus seiner Kollektion entfernt: Büschel angeblicher Schamhaare des Schauspielers. „Ich habe sie direkt aus der Auslage genommen und ich habe keine Lust, seinen Namen noch einmal zu hören – er hat keinen Platz in meinem Museum der Schrecken“, sagte Wynd dem US-Magazin Variety . „Mein Museum ist voller widerlicher Dinge, aber selbst ich habe Grenzen.“ Brand wurde am Dienstag wegen Vergewaltigung und sexueller Nötigung zu zehn Jahren und sechs Monaten Haft verurteilt. Der Kuriositätensammler Wynd habe die mutmaßliche Körperbehaarung von Brand ursprünglich als anonyme Spende einer Frau erhalten. In einem beigelegten Brief habe diese erklärt, Brand in einem Salon rasiert zu haben. Die Echtheit der Haare wurde nie unabhängig verifiziert. Wynd plant, das Exponat nun mit einem Gedenkteller für Vergewaltigungsbetroffene zu ersetzen.

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Sarah Paulson, 51, Schauspielerin („American Horror Story“), hält ein Sweatshirt aus ihrer Kollektion fern von jeder Waschmaschine. Das Oberteil habe ihre verstorbene Schauspiel-Kollegin Diane Keaton getragen, als sie ihr zum letzten Mal die Hand gab, erzählte Paulson im Podcast „The Run-Through with Vogue“. „Es wurde noch nicht gewaschen“, sagte sie. „Ich habe einfach das Gefühl, dass ihre DNA darauf ist, und ich will nicht, dass das verschwindet.“ Das Sweatshirt liege darum „immer noch genau so gefaltet neben dem Bett, wo es seitdem geblieben ist“, sagte sie. Es sei auch nicht das einzige Kleidungsstück von Keaton in ihrem Besitz. „Ich habe einen Hut, auf dessen Innenseite noch Make-up von ihrer Stirn klebt.“ Nach Keatons Tod habe sie sich außerdem ein Tattoo mit ihren Initialen stechen lassen. Diane Keaton war im Oktober vergangenen Jahres mit 79 Jahren an einer Lungenentzündung gestorben. Paulson bestätigte nun, dass sie sich sehr nahe gestanden haben.

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Haakon, 53, König von Norwegen, wurde von seiner Tochter Alexandra, 22, Kronprinzessin, überholt. Laut norwegischen Medienberichten liefen die beiden an der französischen Riviera einen Marathon zwischen Nizza und Cannes. Alexandra kam demnach nach vier Stunden, 42 Minuten und 59 Sekunden ins Ziel, eine Sekunde vor ihrem Vater. Der norwegische Hof bestätigte laut dem Fernsehsender TV 2 lediglich eine private Auslandsreise von Vater und Tochter, nicht aber die Teilnahme an dem Lauf. Trackerdaten des Marathons zeigen aber, dass eine Läuferin namens „Ingrid Alexandra“ aus Norwegen sowie ein Läufer namens „Haakon Magnus“ aus Norwegen kurz hintereinander im Ziel registriert wurden. Norwegische Medien veröffentlichten außerdem Bilder und Videos der beiden bei der Veranstaltung.

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Malin Åkerman, 48, Schauspielerin, weiß um die Endlichkeit aller Dinge. Bei ihrer Hochzeit 2018 habe sie ihrem Angetrauten Jack Donnelly, 41, keine ewige Liebe versprechen können, erzählte sie nun im Podcast „Call Her Daddy“. „Ich dachte mir: Ich habe das Gefühl, ich würde lügen, wenn ich ‚für immer‘ sage, weil ich die Zukunft nicht vorhersehen kann“, sagte sie. „Ich möchte auch nicht in dieser Beziehung bleiben, wenn es für uns später im Leben nicht mehr funktioniert.“ Dem Branchenmagazin People zufolge heirateten Åkerman und Donnelly im Dezember 2018. Bei der Eheschließung habe sie sich „die ehrlichsten Gelübde, die wir je abgelegt haben“, gewünscht.

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Carolin Kebekus, 46, Komikerin, lehrt die Wichtigkeit von Lehrern. „Es haben immer weniger Leute Bock auf diesen Job – die Gründe sind bekannt“, sagte die Komikerin der Deutschen Presse-Agentur. Deshalb erfahre der Beruf nicht die Wertschätzung, die er verdiene. „Dabei kennt wahrscheinlich jeder eine Lehrerin oder einen Lehrer, die oder der sehr großen Einfluss auf die eigene Persönlichkeitsbildung gehabt hat.“ Bei ihr sei es der Geschichtslehrer gewesen. „Ich war wirklich total schlecht in Geschichte“, sagte Kebekus. „Aber trotzdem hat er mir ein Gefühl von Verantwortung als deutsche Bürgerin vermittelt. Nicht in dem Sinne von: Ihr müsst euch schämen, ihr seid alle schuld. Aber schon in der Richtung von: Ihr steht in der Pflicht, dass das nicht noch mal passiert. Wir wohnen hier jetzt in einem tollen, liberalen Land, und dessen Werte müssen wir verteidigen.“ Lehrerinnen und Lehrer gehören laut Kebekus darum gefeiert.