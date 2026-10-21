In den Blütejahren seiner Karriere nahm der britische Moderator, Komiker und Schauspieler Russell Brand jede Gelegenheit wahr, in der Öffentlichkeit aufzufallen. Doch gleich, wie bizarr oder übergriffig sein Verhalten auch war, alles trug zu seinem Image als Grenzen auslotender, charmanter Rebell bei. Seit einer Woche hat Russell Brand allerdings an jedem Werktag einen von gigantischem Medieninteresse begleiteten öffentlichen Auftritt, den er sich sicher gerne sparen würde: Er muss sich allmorgendlich im Londoner Southwark Crown Court einfinden, um sich dort einer Anklage wegen dreier Fälle von Vergewaltigung, dreier Fälle sexueller Übergriffe sowie eines „unsittlichen Übergriffs“ zu stellen. Sechs Frauen beschuldigen ihn unabhängig voneinander dieser Vergehen, die er zwischen 1999 und 2009 begangen haben soll.