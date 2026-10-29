Der britische Komiker, Moderator, Schauspieler und Youtuber Russell Brand hat sich vor einem Londoner Gericht erstmals zu den gegen ihn vorgebrachten Anklagepunkten geäußert und dabei erneut auf durchgehend „nicht schuldig“ plädiert. Seit zwei Wochen läuft gegen den 51-Jährigen im Southwark Crown Court ein Prozess wegen des Vorwurfs dreier Fälle von Vergewaltigung, dreier Fälle sexueller Übergriffe sowie eines „unsittlichen Übergriffs“. Er soll sie alle zwischen 1999 und 2009 begangen haben.

Bisher waren die Aussagen der mutmaßlichen Opfer, die unter den Pseudonymen Frau A bis F firmieren, sowie die Protokolle der Polizeiverhöre mit Brand gehört worden. Nun sprechen die Zeugen der Verteidigung, unter ihnen neben Brand selbst auch seine Frau Laura. Die Verteidigung verfolgt die Argumentationslinie, Brands sexuelles Verhalten sei zwar promiskuitiv und teilweise unangemessen, aber nie strafbar gewesen. Alle inkriminierten sexuellen Kontakte hätten entweder einvernehmlich oder nicht wie beschrieben stattgefunden. Die Anklage vertritt weiterhin die Auffassung, dass es sich bei Brand um einen rücksichtslosen, berechnenden Sexualstraftäter handelt.

Niemand wollte mich auch nur mit der Kneifzange anfassen. Russell Brand über die Zeit, als die Vorwürfe publik wurden

Laut den Prozessbeobachtern des Senders Sky „sprang“ der Angeklagte in den Zeugenstand, nachdem sein Verteidiger Ian Winter ihn aufgerufen hatte. Winter geht in seiner Befragung zunächst auf die Folgen jenes Channel-4-Berichts von 2023 ein, in dem erstmals schwere Vorwürfe wegen sexualisierter Übergriffe gegen Brand erhoben worden waren. Diese seien für ihn „zutiefst traumatisch“ gewesen, sagt Brand. Niemand habe ihn danach auch nur „mit der Kneifzange anfassen wollen“. Im Kreuzverhör wird er später hinzufügen, er habe sich mit diesen Vorwürfen „auf Kosten meiner Ehe, meiner Kinder und meiner Gesundheit“ intensiv auseinandergesetzt.

Auf die Frage, wie wichtig Einvernehmlichkeit für ihn beim Sex sei, antwortet Brand, sie sei „grundlegend, unerlässlich, notwendig und in vielerlei Hinsicht sogar wichtiger als der Sex selbst“. Er gesteht jedoch ein, es lange als „unproblematisch“ empfunden zu haben, seinen Ruhm dazu zu nutzen, „sexuellen Zugang zu erleichtern“, was, wie er mittlerweile eingesehen habe, „falsch“ gewesen sei.

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In Bezug auf die einzelnen Anklagepunkte weist er allerdings jede Schuld von sich. So habe etwa der Sex mit Frau A, die sagt, er habe sie 1999 in einem Hotel in Bournemouth vergewaltigt, mit ihrem vollen Einverständnis stattgefunden. Auch den Fall von Frau E, die ihn beschuldigt, sie nach zunächst einvernehmlichem Sex anal vergewaltigt zu haben, stellt er anders dar. Laut Brand hatte die Klägerin allem zugestimmt. Auf die Frage seines Anwalts, woher er gewusst habe, dass sie einverstanden war, antwortet Brand, dies habe sich an ihren „Lautäußerungen, ihrer Mitwirkung“ und daran gezeigt, „dass sie meinem zunehmend erotischen und obszönen Sex-Talk zuhörte“. Es habe einen „kontinuierlichen Ablauf sexueller Handlungen“ gegeben.

Staatsanwältin Riel Karmy-Jones hält im Kreuzverhör dagegen, er habe zu Frau E gesagt: „Ich kann nicht aufhören, wenn ich so bin“, und sei sich im Klaren darüber gewesen, dass sie nicht zugestimmt habe. Er bestreitet beides und sagt, er sei sich „ihres Einverständnisses sehr sicher gewesen“. Auf die Frage, warum er in seiner polizeilichen Aussage dieses Einvernehmen nicht erwähnt habe und warum das alles erst später ans Licht gekommen sei, räumt Brand ein, diese Details hätten in der früheren Aussage tatsächlich gefehlt.

Die Verhandlung wird voraussichtlich noch bis zum kommenden Dienstag dauern, dann wird sich die Jury zur Beratung zurückziehen.