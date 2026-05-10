Es geschieht nicht allzu häufig in der lauten, hektischen Welt der sozialen Medien, dass ein Mann, der weitgehend stumm in einem Buch blättert, sich zu einem Meme mausert. Und doch geschah genau das kürzlich, als der britische Krawalljournalist Piers Morgan in der Youtube-Talkshow „Piers Morgan Uncensored“ seinen Gast Russell Brand bat, eine Bibelstelle nachzuschlagen.