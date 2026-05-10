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Russell BrandProvokation ist sein Lebenselixier

Lesezeit: 5 Min.

Der englische Komiker und Schauspieler Russell Brand muss sich von Herbst an wegen des Vorwurfs der Vergewaltigung und anderer sexueller Übergriffe vor Gericht verantworten.
Der englische Komiker und Schauspieler Russell Brand muss sich von Herbst an wegen des Vorwurfs der Vergewaltigung und anderer sexueller Übergriffe vor Gericht verantworten. Yui Mok/PA Wire/dpa

Der Komiker Russell Brand hat sich vom links angehauchten Meinungsmacher zum rechtspopulistischen Schwurbler gewandelt. Jetzt, vor Beginn seines Vergewaltigungsprozesses, mimt er den bibeltreuen Christen. Seine Fangemeinde schreckt das nicht ab. Im Gegenteil.

Von Alexander Menden

Es geschieht nicht allzu häufig in der lauten, hektischen Welt der sozialen Medien, dass ein Mann, der weitgehend stumm in einem Buch blättert, sich zu einem Meme mausert. Und doch geschah genau das kürzlich, als der britische Krawalljournalist Piers Morgan in der Youtube-Talkshow „Piers Morgan Uncensored“ seinen Gast Russell Brand bat, eine Bibelstelle nachzuschlagen.

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