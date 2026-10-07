Rudi Cerne , 68, Moderator, moderiert „ Aktenzeichen XY ... ungelöst“ seit 25 Jahren wegen eines ganz konkreten Falls. „Als ich das Angebot vom ZDF bekam, war ich eher skeptisch. Würden mir die großen Schuhe des legendären Ede Zimmermann passen?“, sagte Cerne der Zeitschrift Bunte. Doch dann sei er auf den Fall der achtjährigen Julia Hose aus Hessen aufmerksam geworden. „Die Kleine war spurlos verschwunden, deutschlandweit wurde nach ihr gesucht. Bis man ihre Leiche in einem brennenden Holzstapel fand. Der Fall hat mich erschüttert, meine Tochter war damals im gleichen Alter“, sagte Cerne weiter. Schließlich habe er gehört, dass durch die Sendung der Mörder ermittelt wurde. „Da war mir klar: Diese Aufgabe macht Sinn – und ich sagte zu.“ Weitermachen wolle er am liebsten noch so lange, „bis der Mörder von Kirsten Sahling endlich gefasst ist“, so Cerne. Der Fall lasse ihn seit 16 Jahren nicht los. Ein Radfahrer habe sie im Spandauer Forst in Berlin niedergestochen, als sie sich zum Joggen aufwärmte.

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Juli Zeh, 52, Schriftstellerin, fordert mehr Akzeptanz für weiblichen Anarchismus. Frauen werde Freiheitsliebe „viel weniger zugestanden als Männern. Erst recht in der Lebensmitte“, sagte sie in einem Interview im Stern. „Midlife-Crisis galt lange als ein männliches Phänomen. Beim Mann ist Älterwerden ein Statusproblem, das er mit Autos und jungen Frauen zu lösen versucht. Bei der Frau dagegen soll es ein hormonelles Problem sein: die Wechseljahre!“

Zeh zufolge tragen wir alle „eine anarchische Freiheitsliebe in uns“, die uns manchmal Dinge tun lässt, die von außen sehr risikoreich erscheinen. „Wir haben doch nur ein Leben. Wollen wir im Rückblick sagen: Ich war immer brav und anständig? Oder blicke ich lieber zurück und sage: Ich habe tolle Höhen und Tiefen erlebt?“

In Zehs neuem Roman „Pony Show“ geht es auch darum, wie sich das Älterwerden auf das Selbstbild und den Wert am Liebesmarkt auswirke.

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Troye Sivan, 31, Popsänger, befindet sich auf Fehlersuche. „Es ist echt schwierig, eine neue Beziehung anzufangen, wenn man so viel reist wie ich“, sagte der Musiker der Deutschen Presse-Agentur. Das sei aber eigentlich keine Ausrede, denn: „Ich hab’ Freunde, die denselben Job machen und es trotzdem hinbekommen haben. Also muss ich irgendwas falsch machen. Keine Ahnung, was.“ Der in Südafrika geborene Musiker, der in Melbourne und Los Angeles lebt, veröffentlicht am Freitag sein viertes Album „She’s the Best“. Darauf singt er in mehreren Liedern darüber, endlich den Mann fürs Leben kennenlernen zu wollen. Dafür würde er auch auf einiges verzichten.

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Vanessa Mai, 34, Sängerin, macht sich nach einem Einbruch in ihr Auto wiederholt Selbstvorwürfe. „Jetzt denke ich einfach so, wie dumm, dumm, wie dumm, dumm, dumm“, sagte Mai in der aktuellen Folge ihres Podcasts „Schön laut“ im Gespräch mit Moderatorin Lola Weippert. Ausgerechnet während ihrer Tour sei sie in Berlin bestohlen worden. „Es fühlt sich so eklig an, dass so Leute so was haben und darin rumwühlen“, so Mai über die Verluste von persönlichen Gegenständen. Die Diebe hätten das gesamte Auto leer geräumt und etwa Kreditkarten, Taschen, Jacken und Reisepässe erbeutet. „Und dann habe ich gerade Tränen in die Augen bekommen, weil mir eingefallen ist, dass ich in meiner Handtasche, also in meinem Geldbeutel sind natürlich auch Fotos drin und so Glücksklees.“ Normalerweise lasse sie nie ihre Wertsachen im Auto.