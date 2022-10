Von Philipp Selldorf, Gelsenkirchen

Im Schlosswald in Westerholt, unweit der Gelsenkirchener Stadtgrenze, ist am 12. Februar 2019 Rudi Assauer bestattet worden, "inmitten freier Natur- und Tierwelt, mit Bäumen und Sträuchern als Grabmälern", wie der Friedhofsbetreiber den Ort bewirbt, "der die Seele atmen lässt". Es liegt ganz gewiss nicht an den Bäumen, Sträuchern und Tieren, dass die Prosa der Firma "Ruhestätte Natur" im Falle Assauer nicht verfangen will. Von versöhnlicher Ruhe und Seelenfrieden kann zumindest auf Erden nicht die Rede sein, wenn es um den Nachlass und das Angedenken des langjährigen Managers von Fußball-Bundesligist Schalke 04 geht.