Charlène von Monaco, 43, Fürstin, sitzt nach einer Hals-Nasen-Ohren-Entzündung weiter in ihrer alten Heimat Südafrika fest. Sie nähe täglich ein paar Stunden Decken für einen Kinderhort in der Küstenprovinz KwaZulu-Natal, sagte sie dem südafrikanischen Magazin You. Charlène, die mit Fürst Albert II., 63, verheiratet ist, war bereits zu Jahresbeginn in das Land gereist, um den Kampf gegen die Nashorn-Wilderei zu unterstützen. Was zunächst wie ein Heimatbesuch wirkte, entpuppte sich später als monatelanger Daueraufenthalt - und nährte in den sozialen Medien Spekulationen zu einer möglichen Trennung des Paares. Wegen eines kieferchirurgischen Eingriffs deutete Charlène nun Ende Oktober als möglichen Rückkehrtermin an. Charlène hatte Albert im Jahr 2000 bei einem Schwimmwettkampf kennengelernt, nachdem sie zuvor bei den Olympischen Spielen 2000 für die südafrikanische Nationalmannschaft gestartet war.

Jutta Speidel, 67, Schauspielerin, trennt sich nach 18 Jahren von ihrem geliebten Jaguar-Cabrio "Gulliver". Mit dem Wagen, einem XK 8 Convertible in Racing Green, habe sie ganz Europa bereist, sagte die Künstlerin der Münchner Abendzeitung. Der Erlös der Internetauktion (Startpreis: 5000 Euro) komme Speidels Verein "Horizont" zugute und damit obdachlosen Müttern und deren Kindern, die in Häusern des Vereins wohnen, meinte sie. Für das Auto sucht Speidel einen "fachkundigen Liebhaber mit Zeit und einem Schweißgerät, Schraubenhänden, Know-how und einem guten Draht zum Ersatzteillager".

Charlotte, 6, Tochter des britischen Prinzen William, 39, und seiner Ehefrau Herzogin Kate, 39, wirbt für ein Schmetterlingsprojekt. Ein über die Social-Media-Kanäle des Paares verbreitetes Bild zeigt Charlotte, wie sie konzentriert einen Admiralfalter in der Hand hält. Damit fordern die Royals die Briten auf, sich an einer großen Schmetterlingszählung zu beteiligten. Per App konnten die Teilnehmer Sichtungen von Schmetterlingen melden. Schmetterlinge gelten als wichtig für ein funktionierendes Ökosystem.

Ryan Reynolds, 44, Filmstar, macht sich Sorgen um die Menschheit. "Ich bin über eine Gesellschaft besorgt, in der wir zu sehr auf uns selbst schauen, ohne Neugier für andere", sagte Reynolds der italienischen Zeitung La Repubblica. Er hätte gerne, dass man wieder dazu übergehe, wertfrei zu beobachten, vor allem in den sozialen Medien. Passend dazu verkörpert der in Vancouver geborene Schauspieler in seinem neuen Film ("Free Guy") einen Bankangestellten, der als muskulöser Superheld die Welt retten will.