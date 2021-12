Von Claudia Fromme

Ein paar Wochen ist es her, da wollte das britische Magazin The Oldie Elizabeth II. mit einer besonderen Auszeichnung ehren: dem "Oldie of the Year"-Award. Das Magazin rühmt sich, eine "fröhliche Alternative zu all den Medien zu sein, die besessen sind von Jugend und Prominenz". Angesehen ist es ebenfalls, nicht erst seit es enthüllt hat, dass der BBC-Moderator Jimmy Savile nicht der Wohltäter war, als der er sich aufspielte, sondern ein pädophiler Widerling. Der Künstler David Hockney bekam den Preis und die Schauspielerin Angela Lansbury. Der Jury sitzt Gyles Brandreth vor, Biograf und Vertrauter von Prinz Philip, dem im April verstorbenen Prinzgemahl.