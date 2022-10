Philippe, 62, und Mathilde, 49, belgisches Königspaar, interessieren sich für deutsche Forschung. Zwei Tage lang sind die beiden zu Gast in Rheinland-Pfalz, neben dem Mainzer Pharmaunternehmen Biontech stehen das Gutenberg-Museum sowie der Chemiekonzern BASF auf dem Programm. "Wir sind sehr stolz, dass Sie hier sind", sagte Ministerpräsidentin Malu Dreyer zur Begrüßung. Beim anschließenden Rundgang durch die Biontech-Labore wurde das Königspaar über die Suche nach individualisierten Krebstherapien und Corona-Impfstoffe informiert. Die Biontech-Gründer Uğur Şahin und Özlem Türeci hatten Philippe und Mathilde bereits am Dienstag beim Abendessen kennengelernt.

H.P. Baxxter, 58, Scooter-Frontmann, hat lustige Hunde. Ein Leben ohne seine Jack Russell Terrier Abby und Foxy könne er sich nicht mehr vorstellen. "Sie sind immer gut drauf und bringen mich zum Lachen", sagte der Musiker, der mit bürgerlichem Namen Hans Peter Geerdes heißt, der Deutschen Presse-Agentur. "Das Tolle ist, die Hunde geben mir viel, besonders in dieser Krisenzeit", sagte Baxxter, der im ostfriesischen Leer aufgewachsen ist und in Hamburg-Duvenstedt lebt.

Ursula Andress, 86, erstes Bond-Girl, hat genug von James Bond. "Ich bin enttäuscht und vor allem sauer auf die Bond-Macher", sagte die Schweizerin der Bild-Zeitung. Sie habe für "James Bond jagt Dr. No", der vor genau 60 Jahren in die Kinos kam, nur 10 000 Dollar Gage bekommen, während der Film Millionen einspielte. Es habe "kein Danke, keinen Cent extra, nicht mal einen Strauß Blumen" gegeben, das Jubiläum feiere sie nicht. Zum 50. Jahrestag hatte ihr Filmpartner Sean Connery einen Dankesbrief geschrieben: "Dass Dr. No so erfolgreich war, ist allein deine Schuld."

Emma Caulfield Ford, 49, Schauspielerin, hat ihre Krankheit lange geheim gehalten. Sie leidet unter Multipler Sklerose (MS). "Ich wusste ganz genau, dass ich nicht mehr arbeiten würde, wenn ich darüber spreche", sagte sie nun der Vanity Fair. Nur ihre Eltern und ihr Ehemann hätten davon gewusst. Dies wolle sie nun ändern. Die ersten Symptome seien 2010 aufgetreten. "Eines Morgens wachte ich auf, und meine linke Gesichtshälfte fühlte sich an, als ob eine Million Ameisen darauf herumkrabbeln würden." MS ist eine entzündliche Erkrankung des zentralen Nervensystems, welche Gehirn und Rückenmark betrifft.