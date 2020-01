Gerüchte darüber, dass Prinz Harry und sein Bruder William sich zerstritten haben, halten sich hartnäckig in den Medien. Nun gehen die beiden mit einer gemeinsamen Erklärung in die Offensive.

Vor dem Krisentreffen zur Zukunft von Harry und Meghan haben der Prinz und sein Bruder William ihren Zusammenhalt bekräftigt. In einer gemeinsamen Stellungnahme wiesen die beiden einen Zeitungsbericht entschieden zurück, wonach Williams "schikanierende Haltung" ("bullying attitude") der Grund für Harrys Entfremdung vom Königshaus sei. "Für Brüder, die sich so sehr um die Fragen der psychischen Gesundheit kümmern, ist der Gebrauch von aufrührerischer Sprache auf diese Weise beleidigend und potenziell schädlich", hieß es in dem Statement. Die Londoner Times hatte sich in ihrem Bericht auf eine Quelle berufen, die Harry und Meghan nahestehen soll.

Der Duke und die Duchess of Sussex sind derweil für Montagnachmittag mit Königin Elizabeth II., Prinz Charles und Prinz William zu einem Krisengespräch verabredet. Der Palast will eine rasche Lösung im Streit mit Harry und Meghan finden. Das Paar hatte das Königshaus mit ihrer Ankündigung, sich weitgehend von ihren royalen Pflichten zurückzuziehen, in der vergangenen Woche erschüttert. Die beiden wollen zwar künftig "finanziell unabhängig" sein, aber sich nicht völlig vom Königshaus lossagen.

Berichte, wonach die Brüder Harry und William tief zerstritten seien, gab es in der Vergangenheit immer wieder. Als Harry im Herbst in einem Interview darauf angesprochen wurde, sagte er, dass William und er "im Moment auf verschiedenen Pfaden" unterwegs seien. Er fügte hinzu, dass er seinen Bruder "von ganzem Herzen" liebe. Die Sunday Times hatte William am Wochenende mit den Worten zitiert, dass er sein Leben lang seinen Arm um seinen Bruder gelegt habe; nun könne er das aber nicht mehr tun. "Wir sind getrennte Einheiten", soll er gesagt haben.

Es geht um Titel und Protokoll, aber auch um Geld und Polizeischutz

Britischen Medienberichten zufolge sollen beim Krisengespräch am Montagnachmittag mehrere Optionen diskutiert werden. Im Mittelpunkt steht demnach die Frage, in welcher Form und zu welchen Bedingungen Harry und Meghan die Krone in Zukunft repräsentieren darf. Dabei geht es um Titel und Protokoll, aber auch um Geld und Polizeischutz. Bislang sorgen Beamte von Scotland Yard für die Sicherheit der Familie Sussex. Da sich Meghan und Harry mit ihrem Sohn Archie aber künftig auch in Nordamerika aufhalten wollen, ist offen, wer dort für ihren persönlichen Schutz verantwortlich sein soll. Es muss auch geklärt werden, wer die Kosten dafür übernimmt.

Unklar ist zudem, ob die beiden für ihren britischen Wohnsitz im Park von Windsor Castle Miete bezahlen müssen. Als ziemlich sicher gilt, dass Harry und Meghan keine Bezüge mehr aus dem Sovereign Grant erhalten. In diesen königlichen Geldtopf fließen pro Jahr 82 Millionen Pfund aus der britischen Staatskasse. Das meiste Geld bekommen die Sussexes allerdings ohnehin von Harrys Vater Prinz Charles. Genaue Summen sind nicht bekannt. Laut Könighausexperten unterstützt Charles die offiziellen Verpflichtungen seiner beiden Söhne mit jährlich etwa fünf Millionen Pfund.

Offen ist auch, ob Harry und Meghan künftig auf die Anrede "Königliche Hoheit" verzichten müssen. In Sandringham soll außerdem geklärt werden, unter welchen Auflagen die beiden mit ihrer Marke "Sussex Royal" selbst Geld verdienen dürfen. Ob es, wie von der Queen angestrebt, bereits in dieser Woche zu einer Lösung all dieser Fragen kommt, ist völlig offen.