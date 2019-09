Was ist passiert?

Prinz Archie bewegt sich. Oder anders gesagt: Seine Eltern, Herzogin Meghan und Prinz Harry, haben ihn zu einem offiziellen Termin mitgenommen. Beim Besuch des Friedensnobelpreisträgers Desmond Tutu in Kapstadt strahlt das pausbäckige, in hellblauer Latzhose gekleidete Baby auf dem Arm seiner Mutter den Gastgeber an und macht, was Babys in dem Alter machen: herumzappeln.

Warum ist das wichtig?

Harry und Meghan haben ihre Elternzeit unterbrochen und sind das erste Mal seit Archies Geburt in offizieller Mission unterwegs. Während einer zehntägigen Reise in Afrika besuchen sie Organisationen und Projekte, die sich für Frauenrechte, Tierschutz, psychische Gesundheit oder Minenräumung einsetzen. Und weil der Herzog und die Herzogin von Sussex das erste Mal ihr Baby mit auf eine offizielle Reise genommen haben, ist es irgendwie auch der erste Arbeitstag von Prinz Archie als Mitglied der Königsfamilie.

Warum darf Archie in Afrika das Blitzlicht genießen?

Der Kontinent liegt sowohl Harry als auch Meghan am Herzen. Ihren ersten Urlaub als Liebespaar verbrachten sie in Botswana. Gerüchten zufolge soll Harry hier auch den Heiratsantrag gemacht haben. Bereits als 13-Jähriger reiste Harry das erste Mal nach Afrika, um dort den Tod seiner Mutter Prinzessin Diana zu verarbeiten. Auch in späteren Jahren zog es ihn immer wieder dorthin. Meghan fühlt sich aufgrund ihrer afroamerikanischen Wurzeln dem Kontinent nahe. Sie sei "als eine "woman of colour" und als eure Schwester" hier, sagte sie am Montag bei dem Besuch eines Towhnships. Die Menschen begrüßten sie mit jubelndem Applaus, Harry tanzte mit ihnen. In Afrika, das ist ganz offensichtlich, können Harry und Meghan den Stress und Ärger der vergangenen Wochen vergessen.

Was interessiert uns daran wirklich?

Baby Archie war seit seiner Geburt nicht mehr gesehen worden. Nachdem Harry und Meghan sich mit dem wenige Tagen alten Prinzen hatten fotografieren lassen, gaben sie nur noch zu seiner Taufe zwei Fotos an die Öffentlichkeit heraus. Und dann kam Monate lang nicht mehr. In Großbritannien stehen Harry und Meghan seit einiger Zeit in der Kritik - unter anderem, weil sie sich zu sehr ins Private zurückziehen würden, so der Vorwurf, der sogar in der Times zu lesen war. Dazu wird über ihren vermeintlich verschwenderischen Lebensstil gemäkelt: die Renovierung des herzoglichen Wohnsitzes sei zu teuer, das Reisen im Privatjet in Zeiten der Klimadebatten nicht zeitgemäß und dann soll Meghan auch noch teure Kleider tragen - im Gegensatz zu ihrer Schwägerin Kate, die sich immer mal wieder in Fummel von der Stange hüllt. Die Sussexes haben im Moment keinen leichten Stand im Königreich.

Welche Bedeutung hat der Auftritt von Baby Archie?

Für Harry und Meghan könnte sich das Stimmungsbild fern in der Heimat nun wieder verbessern. Auf der eigentlichen Arbeitsreise entstehen Bilder, die den Prinzen und seine Frau gemeinsam mit dem Baby als liebenswerte Familie zeigen und mit den royalen Fans wieder versöhnen. Harry schwärmt über das Leben als junger Vater, Meghan zeigt sich locker und volksnah. Und dann noch der putzige Nachwuchs. Besser könnte die PR-Maschine gar nicht laufen.