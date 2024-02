Icon of the Seas

Von Sonja Salzburger

Jason Liberty, 48, hat beruflich viel mit Superlativen zu tun. Der Chef der US-Reederei Royal Caribbean hat die Icon of the Seas, das größte Passagierschiff der Welt, von Lionel Messi, dem (an Ruhm) größten Fußballspieler der Welt, taufen lassen. Das 365 Meter lange und 50 Meter breite Schiff sollte an diesem Freitag von seiner einwöchigen Jungfernfahrt durch die Karibik nach Miami zurückkehren.