Der eine leerte zu viele Bourbon-Flaschen, der andere musste noch einmal mit dem Meeresungeheuer Fangen spielen: Warum Erfolg im Kino nicht immer Freude im Leben bringt. Über 50 Jahre „Jaws“.

(SZ) Auf den ersten Blick hatte der Schauspieler Roy Scheider alles richtig gemacht, als er Mitte der Siebzigerjahre einen Vertrag über vier Filme beim Studio Universal unterschrieb. Der Kontrakt garantierte ihm eine hübsche Stange Geld, und Universal hatte einige interessante Projekte geplant. Nachdem er 1975 den Film „Jaws“ abgedreht hatte, der im Deutschen den fast wörtlich übersetzten Titel „Der Weiße Hai“ trägt, besetzte ihn der Regisseur William Friedkin in dem Thriller „Sorcerer“, der im Deutschen den fast wörtlich übersetzten Titel „Atemlos vor Angst“ trägt. Der Film floppte, aber sei’s drum, da war ja schon das nächste Angebot: Scheider sollte in „The Deer Hunter“ von Michael Cimino mitspielen, der im Deutschen den fast wörtlich übersetzten Titel „Die durch die Hölle gehen“ trägt. Es kam jedoch zu künstlerischen Differenzen, Scheider sagte ab. Daraufhin wollte das Studio, dass er als Nächstes in „Der Weiße Hai 2“ mitspielt.