Das Feuer im großen Turm der Kathedrale der französischen Großstadt Rouen ist gelöscht. Nach Angaben der Feuerwehr wurden die in 120 Metern Höhe ausgebrochenen Flammen erstickt.

Arbeiter hatten den Brand während Bauarbeiten entdeckt und Alarm geschlagen. Die aus dem Turm steigende Rauchwolke war weithin sichtbar. Die Feuerwehr rückte mit zahlreichen Löschfahrzeugen und Dutzenden Wehrmännern an, die über eine riesige Leiter an den Turm gelangten. Die bekannte Kathedrale wurde evakuiert, die Umgebung abgesperrt. Der Bürgermeister von Rouen, Nicolas Mayer-Rossignol, sagte, die Ursache des Brandes sei noch unklar. Berichte über Verletzte gibt es nicht.

Plattform X Die SZ-Redaktion hat diesen Artikel mit einem Inhalt von X Corp. angereichert Um Ihre Daten zu schützen, wurde er nicht ohne Ihre Zustimmung geladen. Inhalt jetzt laden Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von X Corp. angezeigt werden. Damit werden personenbezogene Daten an den Betreiber des Portals zur Nutzungsanalyse übermittelt. Mehr Informationen und eine Widerrufsmöglichkeit finden Sie untersz.de/datenschutz.

Die gotische Kirche in der Hauptstadt der Normandie ist eine der bekanntesten Kathedralen Frankreichs, auch weil der impressionistische Maler Claude Monet im 19. Jahrhundert mehrere Bilder von ihr fertigte.

Die Turmspitze, in der das Feuer gelöscht wurde, war seit mehreren Wochen von einem Gerüst und einer weißen Abdeckung umgeben. Der Brand weckt Erinnerungen an das verheerende Feuer in der Pariser Kathedrale Notre Dame im Jahr 2019, das ebenfalls bei Renovierungsarbeiten ausbrach.