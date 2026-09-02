Anna Siebert presst ihren Finger vor die Lippen: „Psst“ – ab jetzt wird nur noch geflüstert, die Häuser des anliegenden Wohngebiets sind nur wenige Meter entfernt. Stille – nur die Grillen zirpen. Ein letzter akribischer Blick, dann hievt sie sich über einen Metallzaun. Was Siebert macht, ist nicht nur risikoreich, sondern auch in vielen Fällen Hausfriedensbruch. Darum wurde ihr Name von der Redaktion geändert. Als sogenannte Rooferin klettert die 24-Jährige auf Türme, Hausdächer oder wie an diesem warmen Sommerabend auf einen 50 Meter hohen Sendemast im Saarland. So wie sie gerade den Zaun hinunterspringt, könnte sie auch auf dem Weg zum Kiosk sein: eine schwarze Adidas-Trainingsjacke, kurze Hose, Sneaker. Nur die Handschuhe, die sie vor dem Abrutschen bewahren, verraten sie.