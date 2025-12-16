Ingeborg Bachmann dürfte das gefallen. Die Schriftstellerin arbeitete in ihren Jahren in Rom unter anderem als Korrespondentin für Radio Bremen, 1955 berichtete sie, unter dem Pseudonym Ruth Keller, auch über die Eröffnung der ersten Metro-Linie in der italienischen Hauptstadt. Rom war damit Jahrzehnte später dran als die anderen europäischen Großstädte, wie Bachmann in ihrem von Spott nicht gänzlich freien Radio-Text festhielt. „Die U-Bahn ist zweifellos sehr modern, sehr schön und sehr schnell“, schrieb sie, und: „Im Laufe der Zeit wird Rom es wahrscheinlich auch noch zu einem richtigen U-Bahn-Netz bringen.“