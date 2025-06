Mysteriöser Doppelmord in der Villa Doria Pamphili

Von Marc Beise, Rom

Die Villa Doria Pamphili ist ein wunderbarer Park, der prächtigste von ganz Rom. Münchner Besucher sagen: vergleichbar mit dem Englischen Garten, aber schöner. Ein riesiges Gelände, das man in einer Stunde weder quer noch längs durchquert, mit ausgedehnten Wiesen, Schirm-Pinien, Wäldern und einem See. Die Römer sagen ja Villa zu ihren Parks, aber es gibt natürlich auch eine namensgebende Villa im engeren Sinne, den Palazzo der Fürsten Pamphili, in dem die italienische Regierung Staatsempfänge veranstaltet.