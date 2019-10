Einmal noch haben sie ihren großen Auftritt. Die zehn Rocker winken von der Anklagebank in den Zuschauerraum, recken die Daumen hoch, lachen laut auf, jede Geste ein Zeichen dafür, was sie von der deutschen Justiz halten: nicht sehr viel. Dann aber fallen die Urteile: Neun von ihnen werden wegen Mordes oder Anstiftung zum Mord verurteilt, einer wegen illegalen Waffenbesitzes. Einen Großteil ihres restlichen Lebens werden sie nicht in ihrem Rockerklub, sondern in einer Berliner Justizvollzugsanstalt verbringen.

Damit ist am Freitag einer der aufwendigsten Prozesse zu Ende gegangen, den die Berliner Justiz in jüngerer Zeit gegen die organisierte Kriminalität geführt hat. Fünf Jahre lang wurde im großen Schwurgerichtssaal verhandelt, um eine Tat vom Januar 2014 zu sühnen. Damals marschierten 13 Männer in Lederkluft im Wettcafé "Expekt" in Berlin-Reinickendorf auf. Der erste zog eine Waffe und schoss acht Mal auf einen Mann, der in einem Hinterzimmer saß und Karten spielte. Eine Überwachungskamera zeichnete die Tat auf, die Ermittler eine "Hinrichtung" nannten. Schnell war klar, wer hinter der Tat steckte: die Hells Angels, die sich an einem Mann rächen wollten, der den verfeindeten Bandidos nahestand.

Im Prozess lief alles auf zwei Männer zu. Da ist erst einmal Kadir P., 35. Seinen Beruf gibt er mit "Gastronom" an, tatsächlich ist er eine der schillerndsten Figuren der Rockerszene. Schon sein Einstieg war ungewöhnlich: P. fing bei den Bandidos an, wo er sich nicht, wie das bei Rockern üblich ist, erst einmal Jahre lang als "Hang around" andiente, sondern gleich seinen eigenen Ortsverein gründete. Mit diesem kämpfte er erst jahrelang gegen die Hells Angels um die Vorherrschaft in der Stadt - und lief schließlich mit 40 weiteren Bandidos zu den Hells Angels über. Dort wurde er bald das "unangefochtene Alphatier", wie es der Staatsanwalt nennt, "der nach immer mehr Macht strebende Präsident".

P. fiel mit Äußerungen wie "Berlin gehört mir" auf und umgab sich mit Leuten wie dem Rapper Bushido, in dessen Video "Mitten in der Nacht" er einen finster aussehenden Boxer spielte. Sonst war Kadir P. in der Szene als jemand bekannt, der die Dinge schnell eskalieren ließ. Mit den Bandidos lieferte er sich einen regelrechten Krieg, Klubhäuser wurden angezündet, ein Türsteher wurde erschossen, Gliedmaßen wurden mit Macheten abgetrennt. Eine nach Rocker-Maßstäben relativ harmlose Auseinandersetzung war dann auch der Grund, warum Tahir Ö. im Wettcafé Opfer eines "mörderischen Überfallkommandos" wurde, wie das der Vorsitzende Richter in der Urteilsbegründung nennt. Ö. war vor einer Diskothek mit Mitgliedern der Hells Angels in Streit geraten und hatte einem von ihnen mit dem Messer in die Hand gestochen. Dessen Bruder wandte sich an Kadir P. - und der befahl seinen Tod. Ö. "musste für einen Ehrenkodex und für Rache sterben, die sich ein Rockerclub ausgedacht hatte", sagt der Staatsanwalt.

Der Zeuge trägt vor Gericht eine schusssichere Weste

Und dann ist da der zweite Mann, Kassra Z., iranisch-deutscher Staatsbürger, genannt "der Perser". Er stand in der Wettbüro-Kolonne, vor Gericht sitzt er nun in einer Glaszelle, die von den anderen Angeklagten abgetrennt ist. Und das aus gutem Grund: Kassra Z. hat etwas getan, was sehr selten ist in einem Milieu, in dem es um die Ehre geht und man nicht einmal mit den Behörden redet, wenn man selbst Opfer wurde: Er hat sein Schweigen gebrochen und als Kronzeuge ausgesagt. Er hat deswegen keine lebenslange Haftstrafe bekommen wie die anderen Rocker, sondern nur zwölf Jahre.

Ihm verdankt die Justiz wertvolle Einblicke in die Welt der Rocker. Dass sie einerseits "wie Männerbünde" funktionieren und militärisch durchorganisiert sind, wie es der Vorsitzende Richter formuliert, andererseits aber darauf ausgelegt sind, Geld zu verdienen, unter anderem mit Prostitution, Anabolika-Handel und dadurch, dass sie die Türen von Clubs kontrollieren - und damit die Drogen, die dort verkauft werden. Durch Kassra Z. wurde auch klar, wie gefährlich es ist, Rocker als Feinde zu haben. Kassra Z. ist im Zeugenschutzprogramm, selbst vor Gericht trug er eine schusssichere Weste. Er ist selbst in Haft nicht sicher, nicht einmal sein Anwalt weiß, in welchem Gefängnis er sitzt.

Hätten die Ermittler den Mord verhindern können?

300 Verhandlungstage dauerte das Verfahren gegen die Rocker. Es hat gezeigt, wie schwer es für die Justiz ist, das organisierte Verbrechen zu bekämpfen. Die Belastungszeugen sind nicht gerade redselig, so wie der Mann, der das Pech hatte, im Wettcafé neben dem Opfer zu sitzen. Seither wird er seines Lebens nicht mehr froh, seine Familie musste umziehen. Seine Frau war so eingeschüchtert, dass sie vor Gericht angab, sie wisse gar nicht, warum sie aus Berlin weg musste, sie habe ihren Mann auch nicht danach gefragt.

Und die Ermittler selbst rückten in den Fokus. Die Frage steht im Raum, ob sie den Mord an Ö. hätten verhindern können. Denn dass der Hells-Angels-Chef P. und Tahir Ö. verfeindet waren, war stadtbekannt. Immer wieder waren die beiden "dissozialen Alphatiere", wie es der Richter nennt, aneinander geraten. Erst, weil Ö. bei den Bandidos blieb, dann, weil er plante, sich mit Hilfe der Mongols, einer anderen Rockergruppe, im Drogengeschäft niederzulassen. Ö., ein Intensivtäter, ging nur mehr mit schusssicherer Weste auf die Straße, das "Expekt" suchte er auf, weil dort früher eine Bankfiliale war und die Scheiben nicht durchschlagen werden konnten. Kurz vor der Tat hörten Polizisten Telefonate von Kadir P. ab, in denen ihm der Vorfall vor der Diskothek geschildert wurde und er Rache schwor. Die Ermittler hätten dann zumindest eine sogenannte Gefährderansprache führen, also Kadir P. klarmachen müssen, dass er auf dem Radar der Polizei ist. Warum das nicht geschah, wird derzeit noch in einem eigenen Verfahren ermittelt.

Nach wie vor kämpfen Banden um Einfluss auf den Straßen Berlins

Dennoch kann der Rocker-Prozess als Erfolg gelten. Erstmals wurde die Führungsriege der Berliner Hells Angels zu hohen Freiheitsstrafen verurteilt. Ermittlern zufolge ist es in Berlin deutlich ruhiger geworden, seit Kadir P. in Haft ist - zumindest was die sichtbaren Straftaten angeht, die großen Rockerkriege gehören der Vergangenheit an. Wie groß der Schlag gegen die organisierte Kriminalität der Hauptstadt ist, wird sich allerdings erst zeigen. Nach wie vor wird um den Einfluss auf den Straßen Berlins gekämpft. So ist einer Antwort der Bundesregierung auf eine parlamentarische Anfrage aus dem vergangenen Jahr zu entnehmen, dass Rocker und rockerähnliche Gruppen noch immer stark in der Türsteher-Szene vertreten sind und zunehmend in Sicherheitsunternehmen drängen.

Und es kommen neue Gruppierungen hinzu. Etwa die "Guerilla Nation Vaynakh", eine Vereinigung, die ebenfalls im Berliner Türsteher- oder Wachdienstgewerbe Fuß fassen will, um Schutzgeld zu erpressen oder Drogengeschäfte zu machen. Die Polizei zählt sie zu den "neuen Wilden", weil sie von dem, was klassische Rocker ausmacht, weit entfernt sind. Viele von ihnen fahren nicht einmal Motorrad. Ihre Mitglieder stammen aus Tschetschenien, und sie haben Berührungspunkte mit einem anderen großen Player der Hauptstadt: den arabischen Clans. Was passiert, wenn sie an Einfluss gewinnen, ist noch nicht absehbar.

Die Hells Angels verbringen ihre letzten Minuten im Gericht damit, sich lautstark miteinander zu unterhalten oder "Bastard" quer durch den Saal zu rufen, wenn der Richter in der Urteilsbegründung über Zeugen spricht. Zur Sache geäußert hat sich keiner von ihnen. Nur Kassra Z., der Kronzeuge in seiner Glaszelle, hat am letzten Verhandlungstag die Möglichkeit des letzten Worts genutzt. Er wandte sich an die Familie des Opfers und sagte, es tue ihm leid. "Nichts davon hätte passieren dürfen."