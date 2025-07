Black Panther II , chinesischer Roboterhund, hat einen inoffiziellen Geschwindigkeitsrekord im 100-Meter-Lauf aufgestellt. Wie das Technik-Portal Heise online berichtet , kam der Hund „durch extremen Leichtbau, kompakte Hochleistungsmotoren sowie durch KI-gesteuerte Laufbewegungen“ bei einer Live-Übertragung im chinesischen Staatsfernsehen China Central Television am Sonntag auf einer Leichtathletikbahn in Wuhan auf eine Zeit von 13,17 Sekunden. Damit hat er den offiziell anerkannten Guinness-Rekord pulverisiert. Den hatte der südkoreanische Roboterhund Hound im Jahr 2023 mit 19,87 Sekunden aufgestellt. Das chinesische Robotik -Start-up „Mirror Me“ plant nun offenbar, bei Guinness World Records einen Antrag auf Anerkennung des Rekords zu stellen. Mit dem Menschen kann Black Panther aber noch nicht mithalten: Usain Bolts Rekord liegt bei 9,58 Sekunden.

(Foto: Engineer Research and Development Center/Army Corps of Engineers)

Coyote-Rover, mobile Vogelscheuche, könnte bald auf US-Militärbasen patrouillieren. Das ungewöhnliche Verteidigungssystem, bestehend aus einem fahrbaren Untersatz und einer Kojotenattrappe aus Plastik, soll laut US-Militärmagazin Army Times Rollbahnen vor Tieren schützen, die Flugzeuge beschädigen oder Piloten gefährden könnten. Kollisionen zwischen Vögeln und Flugzeugen kosten das US-Militär demnach jährlich Millionen US-Dollar. Noch ist die Vogelscheuche allerdings in der Testphase.

Da Vinci, chirurgischer Roboter, hat einem toten Schwein ohne menschliche Hilfe die Gallenblase entfernt. Laut Guardian wurde die Operation unter Aufsicht von Forschern der Johns Hopkins University in Baltimore sogar achtmal wiederholt, Erfolgsquote: 100 Prozent. Experten zufolge rücken damit auch vollständig automatisierte Operationen am Menschen näher. Bei dem Versuch in Baltimore benötigte das Robotersystem nur etwas mehr als fünf Minuten, um die aus 17 Arbeitsschritten bestehende Operation auszuführen. Dabei war er auch in der Lage, sich selbst zu korrigieren, falls etwas nicht wie gewünscht klappte. Trainiert wurde der Roboter zuvor mit Videos, die von Menschen vorgenommene Gallenblasenoperationen zeigen.