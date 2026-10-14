Ahmad ist mit Unterhemd und Goldkette unterwegs auf den Kölner Ringen. Herbstabend, überall aufgekratzte junge Menschen in Partyoutfits. Dann folgt die Szene, die es bis in die australischen und kanadischen Nachrichten geschafft hat: Ahmad nähert sich von hinten einer Jugendlichen und stößt an ihr Gesäß. Das alles live gestreamt auf der Plattform Twitch. Die Sache ist: „Ahmad“, wie ihn sein Besitzer, der selbst einen Migrationshintergrund hat, getauft hat, ist ein Roboter . Und die Kriminalpolizei ermittelt jetzt gegen den erst 16-jährigen Besitzer und einen 19 Jahre alten Begleiter. Die Frage ist, ob der optisch dem Superhelden Iron Man nachempfundene Roboter das ebenfalls 16-jährige Mädchen begrapscht hat und ob das strafbar ist.

Zwischen allen momentan kursierenden Szenarien der KI-Apokalypse jetzt also mal eine Digitaldystopie mit – ja leider buchstäblich – handfestem Realweltbezug. Wobei die Anschlussfragen ins nahezu Philosophische kippen: Ist das die Zukunft der sexuellen Übergriffe? Müssen sich Frauen jetzt nicht mehr nur von Männern, sondern auch von Robotern bedroht fühlen? Kann ein Roboter von allein sexuell übergriffig werden? „Das Recht sieht alle Technik prinzipiell erst mal als Werkzeug an“, sagt der Rechtswissenschaftler Martin Ebers, Vorsitzender der „Robotics & AI Law Society“, einer Gruppe von Forschern, die sich Gedanken über die rechtlichen Herausforderungen dieser Technologien machen.

Wer ist verantwortlich: der Hersteller oder der Nutzer?

Die Frage sei, sagt Ebers, wer denn nun Verantwortung trage für die Handlungen eines solchen humanoiden Roboters: der Hersteller respektive Softwareentwickler? Oder der Nutzer? „Wenn der Roboter genau das macht, was der Betreiber ihm vorgibt, dann gibt es kein Zurechnungsproblem“, sagt der Jurist.

So sieht es auch Frauke Rostalski, die an der Universität Köln Strafrecht lehrt und sich im Deutschen Ethikrat mit den Folgen der Digitalisierung beschäftigt. Wenn man davon ausgehe, dass der Roboter ferngesteuert oder gezielt auf explizite Bewegungen programmiert wurde, dann dürfte gelten: „Herr über die Handlungen des Roboters ist immer noch der Mensch.“

Schwieriger werde es, je höher der Autonomiegrad eines Roboters ist, etwa durch den Einsatz künstlicher Intelligenz. Allerdings sei der Witz bei KI ja, sagt Rostalski, dass der Mensch davon ausgehen müsse, dass sie mitunter Unvorhergesehenes tue. Da könne also zumindest Fahrlässigkeit in Betracht kommen. Überhaupt sagen beide Rechtswissenschaftler, der Kölner Fall erinnere sie am ehesten an die sehr aktuelle Debatte darüber, wer verantwortlich ist für Übergriffigkeiten von KI-Systemen. Ein Fall wie dieser ist beiden jedenfalls bisher nicht begegnet.

Es sind Grundsatzfragen, die hier wohl auch die Ermittler und womöglich später ein Gericht zu klären haben werden. Die Polizei behandelt den Fall zunächst als mögliche „Beleidigung auf sexueller Grundlage“. Wobei Frauke Rostalski sagt, am ehesten komme als Straftatbestand eine „sexuelle Belästigung“ infrage. Dafür sei zwar eine physische Berührung durch den Täter Voraussetzung. Aber sie geht davon aus, dass auch eine Berührung mittels eines Werkzeuges – sei es nun ein Stock oder ein Roboter – darunter falle.

Der betreffende Streamer allerdings bestreitet, dass sein Roboter in der Nacht auf Sonntag übergriffig geworden ist: „Ahmad“ sei einem Mann ausgewichen und dann halt in das Mädchen hineingelaufen. An dessen Gesäß gefasst oder „Stoßbewegungen“ dagegen gemacht, wie die Polizei mitgeteilt hatte, habe der Roboter nicht. So hat es der junge Creator am Dienstagabend in einem weiteren Livestream auf Twitch erklärt. Neben ihm stand da ein offenbar zweiter Roboter. In Häftlingskleidung. Auf Nachrichten der Süddeutschen Zeitung zu dem Vorfall hat er vorerst nicht geantwortet.

Die Polizei hat die Handys des Streamers und seines Begleiters sowie den Roboter beschlagnahmt. Womöglich geben die Auswertungen Aufschluss, ob und, wenn ja, wie der Roboter trainiert oder ferngesteuert war. Ein Modell, wie es wohl auch der Streamer benutzt hat, gibt es ab circa 5000 Euro zu kaufen. Solche humanoiden Roboter lassen sich fernsteuern und, je nach Version und Ausstattung, auf bestimmte Bewegungsabläufe programmieren.

Der betreffende Livestream vom Wochenende ist nicht mehr abrufbar. Aber andere aus den Tagen vorher: Da läuft der junge Mann auch schon mit „Ahmad“ durch Köln und spricht Mädchen und junge Frauen an, ob sie den Roboter „kennenlernen“ wollen. Wenn sie den Roboter wie aufgefordert umarmen, macht dieser – grob umschrieben – obszöne Bewegungen. Das soll wohl ein Witz sein. Vor Zehntausenden Zuschauern.