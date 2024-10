Von Peter Burghardt, Washington

Es war früher Abend in Texas, als Robert Roberson das Gift in den Körper gepumpt werden sollte. Er sitzt seit mehr als 20 Jahren in der Todeszelle, weil Richter die Ansicht vertraten, dass er seine Tochter ermordet hatte. Das besonders quälende Warten gehört zu den zusätzlichen Grausamkeiten der Todesstrafe, am vergangenen Donnerstag wurde es noch brutaler. Dieser Mann, der wohl nie hätte verurteilt werden dürfen, schwebte für Stunden zwischen seinen letzten Sekunden und der Aussicht auf eine Wende.