Suki Waterhouse , 34, Sängerin, und Robert Pattinson , 40, Schauspieler, haben noch keine Niederlassungserlaubnis. Die Hochzeitspläne des Paars liegen zumindest noch bis Ende des Jahres auf Eis, berichtete das „Style Magazine“ der Sunday Times. „Wir haben in Mietwohnungen gelebt und sind alle paar Monate umgezogen und waren einfach nicht zu Hause“, sagte Waterhouse im Interview. Seit ihr Kind auf der Welt sei, habe sich das Leben des britischen Paars an keinem festen Ort abgespielt, weil sie tourte und er mehrere Filme drehte (etwa „Die Odyssee“ und „Primetime“). Unter anderem wohnten sie in London, New York, Los Angeles und New Orleans. Im kommenden Jahr wollen die beiden entscheiden, wo sie sich mit ihrer zweijährigen Tochter als Familie niederlassen. Die Hochzeit solle dann ordentlich knallen. „Wenn wir es machen, dann werden wir eine riesige Party haben.“

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Martha Stewart, 85, Multimillionärin, findet es im Nachhinein „taktlos“, sich an Halloween als Obdachlose verkleidet zu haben. Die Unternehmerin und Fernsehköchin hatte am Samstag auf Instagram ein Bild geteilt, das sie mit zerrissener Jeans, verdrecktem Gesicht und einem Schild zeigt, das sie in den Händen hält. Darauf stand: „Ich habe Hunger. Helft mir!“ Nach Empörung in der Kommentarspalte löschte sie das Bild wieder und entschuldigte sich dem People-Magazin zufolge mit einem Statement: Sie sei bestürzt, dass ihr Kostüm Menschen beleidigt habe. Es sei nur dafür gedacht gewesen, „mehr Aufmerksamkeit auf das sehr ernste Thema Obdachlosigkeit zu lenken“.

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Heidi Klum, 53, abgetrennte Hand, fehlt eine Ausscheidungsmöglichkeit. „Ja, ich habe eine Windel an“, offenbarte das Model der Bild-Zeitung. Bei ihrer alljährlichen Halloween-Feier in New York trug Klum ein eigenwilliges Kostüm, das ihre eigene abgehackte Hand darstellen sollte. Bequem sei die Verkleidung nicht gewesen. „Ich würde lügen, wenn ich sagen würde, das wäre leicht wie eine Feder, aber ich hätte schon Schlimmeres.“

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Olivia Colman, 52, Schauspielerin, kann sich eine Karriere als Gebäudereinigungskraft vorstellen. Sie habe viele Absagen als Schauspielerin kassiert, bevor ihre Karriere startete, und habe damals stattdessen viel Zeitarbeit gemacht und geputzt, erzählte die Oscarpreisträgerin („The Favourite“) im Podcast „Conan O'Brien Needs a Friend“. Sie sei dankbar für diese Jahre, „weil sie mir beigebracht haben, Arbeit zu schätzen“, sagte Colman. „Ich habe den Putzjob wirklich geliebt. Wenn er nur besser bezahlt würde …“ Ihre Kunden hätten sich sicher sein können, dass sie sich immer anständig benommen habe. „Ich habe niemals in irgendwelche Schubladen geschaut“, sagte Colman.