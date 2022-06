Glosse von Moritz Geier

Die Etymologie des Ausdrucks "Alter" geht zurück bis in die Zeit des Dreißigjährigen Krieges ("Alter Schwede"), in mehreren dialektalen und idiolektalen Varianten ("Alta", "Alda", "Oida") hat der Begriff später gerade im Jargon junger Menschen als Form der lockeren Ansprache oder des überraschten Ausrufs eine beeindruckende Entwicklung hingelegt. Ihren zumindest vorläufigen Höhepunkt fand diese am Donnerstag im ZDF-"Heute-Journal", wo Vizekanzler Robert Habeck im Gespräch mit Journalistin Marietta Slomka das Wort gebrauchte, als er über finanzielle Sparanreize referierte ("Die kriegst du nicht, Alter"). Auf Twitter brach daraufhin große Euphorie aus ("Respekt, Alter!"), weshalb die SZ es an dieser Stelle für sinnvoll erachtet, das Interview in voller Länge abzudrucken sowie andere Politiker zu ermuntern, ihren Bürgerinnen und Bürgern komplexe politische Inhalte ähnlich verständlich näherzubringen.

Slomka: Guten Abend, Herr Habeck.

Habeck: Was geht ab.

Slomka: Ist das so, dass der Minister im Moment vor allem Bundeswirtschaftsminister sein muss und der Klimaschutzminister Habeck dahinter doch schmerzhaft zurücktritt?

Habeck: Oida, das fickt mich richtig ins Knie, ich wollte Kohlekraft fett reduzieren und jetzt muss ich Kraftwerke, die schon am Arsch waren, wieder reinbringen, weil Putin, der Lauch, den Gashahn abdreht. Dafür geht unsere Windkraft jetzt voll ab.

Slomka: Das hilft uns jetzt aber nicht bis zum Ende des Jahres, wenn der Herbst kommt und der russische Präsident den Gashahn womöglich ganz abdrehen wird. Rechnen Sie damit?

Habeck: Ich würd flexen, wenn ich sag: No way. Der sagt: Mein Gas, auf deinen Nacken. Der will, dass wir Almans alle voll am Ranten sind. Aber wir müssen Putin bashen, Digga, darum geht's.

Slomka: Es gibt schon auch Menschen, die noch Gas einsparen könnten, was könnten Sie denen anbieten als Anreiz? Manche schlagen eine Energiesparprämie vor.

Habeck: Sheesh, muss jetzt jeder den Gönnjamin machen? Ich will nicht, dass jeder nur noch den Arsch hochkriegt, wenn er Cash bekommt. Wenn da jemand sagt, ich helf nur, wenn ich noch mal 50 Euronen krieg, würd ich sagen: Die kriegst du nicht, Alter.