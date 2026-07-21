Robbie Williams , 52, Sänger und unfreiwilliger Loriot-Parodist, hat sich nicht verkrümelt. Auf Instagram postete er ein Video , in dem er zu einem viral gegangenen Zwischenfall bei einem Interview zum WM-Finale Stellung bezog. In dem Spiel zwischen Argentinien und Spanien war Williams spontan zur Expertenrunde von Johannes B. Kerner und Laura Wontorra im WM-Studio von MagentaTV dazugestoßen. Während des Gesprächs fiel Williams ein weißer Krümel aus dem Mund und landete zunächst auf seinem Mikrofon. Williams wischte ihn weg, doch als er sich dann mit der Hand an den Kopf fasste, klebte der Krümel an seiner Stirn. Eine Szene, die manche an den berühmten Nudel-Sketch des Komikers Loriot erinnerte. In sozialen Medien spekulierten Nutzer, ob es sich um Kokain handeln könnte. Williams klärte nun auf: „Ich möchte mich nur für den Gegenstand entschuldigen, der ... auf das Mikrofon gefallen ist. Ähm, das war wirklich sehr unprofessionell von mir.“ Leute hätten sich Sorgen um ihn gemacht: „Aber ist schon in Ordnung, denn ich hatte noch ein paar mehr“. Daraufhin streckt Williams in dem Instagram-Video grinsend die Zunge heraus und zeigt zwei Pfefferminzbonbons. Er schrieb dazu: „Ich bin gerade aufgewacht und fühle mich ... minzig.“

Michael Ukas/dpa

Axel Schulz, 57, ehemaliger Schwergewichtsboxer, spendet seine Badehose an ein Museum. Neben Pamela Andersons „Baywatch“-Badeanzug und Erinnerungsstücken von David Hasselhoff aus Hollywood soll künftig auch die orangefarbene Lieblingsbadehose des früheren Boxstars im Bikiniartmuseum auf der Insel Usedom zu sehen sein. Sie soll dort einen festen Platz in der Ausstellung „Die Welt geht baden – 200 Jahre Badekultur von Usedom bis Hollywood“ bekommen. Das Bekleidungsstück von Schulz erinnere an seine privaten Momente abseits des Boxrings, schreibt das Museum in einer Mitteilung. „Die Badehose von Axel Schulz verbindet Sportgeschichte mit Badekultur und passt damit hervorragend in unser Museum“, heißt es darin. Das Bikiniartmuseum sammelt nach eigenen Angaben historische Badebekleidung und auch Stücke mit persönlicher Geschichte. Sie sollen zeigen, wie eng Badekultur, Sport, Popkultur und Zeitgeschichte miteinander verbunden sind.

Georg Wendt/dpa

Matthias Schweighöfer, 45, Schauspieler, geht unter die Geisterjäger. Der deutsche Schauspieler soll in dem Horrorfilm „The Conjuring: First Communion“ mitspielen, wie das US-Filmportal Deadline berichtete. Schweighöfer bestätigte den Bericht auf Instagram: „Es ist einfach der Wahnsinn, Leute!“ Welche Rolle er genau spielen wird, ist bislang nicht bekannt. Regie wird der französische Filmemacher Rodrigue Huart führen. Der Film soll im September 2027 in die Kinos kommen. Es geht um die Vorgeschichte des Geisterjäger-Paares Lorraine und Ed Warren, das sich mit angeblich paranormalen Vorkommnissen beschäftigt.

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Phong Lan Hofer, 48, Medienmanagerin, zeigt auf Instagram ihre Bikinifigur auf Mallorca, versehen mit den Fragen „wtf is age“ und „wtf is hiding my body“ – sinngemäß: „Warum zum Teufel sollte ich meinen Körper verstecken?“ Es ist derzeit heiß auf der Baleareninsel, und Hofer ruft dazu auf, am Strand seinen Körper nicht verstecken zu müssen – egal, wie alt man ist oder welche Figur man hat. Ihr Ehemann, der ehemalige „Tagesschau“-Sprecher Jan Hofer, 76, findet das auch heiß: Er kommentiert die Fotos seiner Frau mit brennenden Flammen. Manchen ihrer Follower fiel allerdings auf, dass die Fotos einen Sonnenbrand zeigen. „Erwischt“, antwortete Hofer.

Scott A Garfitt/Invision/AP/dpa

Matt Damon, 55, Oscarpreisträger, soll in seinem neuen Film „Die Odyssee“ eine Frau als Stunt-Double haben. Für eine Szene mit den riesenhaften Laistrygonen seien besonders große Stuntleute auf der einen und kleinere Stuntleute auf der anderen Seite eingesetzt worden, sagte Damon, der in dem neuen Film von Christopher Nolan den griechischen Helden Odysseus spielt, im Podcast „Happy Sad Confused“. „Mein Double war eine Frau, eine Stuntfrau. Sie hatte die tollsten Arme, die ich je gesehen habe“, sagte Damon. Er habe seine Stuntfrau bei der ersten Begegnung im Verpflegungszelt umarmt und ihr für ihre Arbeit gedankt. In dem Film nach Homers Epos verkörpert Matt Damon den griechischen Helden Odysseus auf dessen jahrelanger, von Stürmen, Kämpfen und mythischen Gefahren geprägter Heimreise nach dem Trojanischen Krieg.