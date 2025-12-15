Nick Reiner, der Sohn des US-Regisseurs Rob Reiner und seiner Frau Michele, ist nach dem Tod der beiden verhaftet worden. Er werde verdächtigt, seine Eltern umgebracht zu haben, teilte der Polizeichef von Los Angeles, Jim McDonnell, bei einer Pressekonferenz mit. Zuvor hatten verschiedene US-Medien über die Festnahme des 32-Jährigen berichtet. Die Kaution soll bei vier Millionen Dollar liegen.

Rob und Michele Reiner waren zuvor tot in ihrem Haus in Los Angeles aufgefunden worden, wie mehrere US-Medien unter Berufung auf eine Mitteilung der Familie berichteten. „Mit tiefster Trauer geben wir den tragischen Tod von Michele und Rob Reiner bekannt. Wir sind untröstlich über diesen plötzlichen Verlust und bitten in dieser unvorstellbar schweren Zeit um Wahrung unserer Privatsphäre“, heißt es laut CNN in der Mitteilung der Familie Reiner.

Die beiden Leichname sollen mit Stichverletzungen aufgefunden worden sein, berichten die US-Sender NBC und ABC übereinstimmend. US-Medien berichten außerdem von einem großen Polizeiaufgebot vor dem Haus des Regisseurs im Stadtteil Brentwood. Die Mordkommission übernahm die Untersuchungen erklärte Alan Hamilton von der Polizei Los Angeles.

Politiker und Schauspielerkollegen bekunden ihr Beileid

Schauspieler und Politiker zeigten sich zutiefst betroffen und schockiert. „Michelle und ich sind untröstlich über den tragischen Tod“, schrieb der frühere US-Präsident Barack Obama auf der Plattform X. Die frühere US-Vizepräsidentin Kamala Harris, Kaliforniens Gouverneur Gavin Newsom und die frühere Anführerin im US-Repräsentantenhaus Nancy Pelosi sprachen der Familie ebenfalls ihr Beileid aus. Auch Hollywood-Schauspieler Elijah Wood sowie die Schauspieler James Woods und Roseanne Barr äußerten ihr Mitgefühl.

Rob Reiner wuchs in New Rochelle im US-Bundesstaat New York auf, als Sohn der Schauspielerin Estelle und des Komikers Carl Reiner. In seiner Karriere hatte Rob Reiner als Regisseur, Schauspieler, Drehbuchautor und Produzent an Filmen der verschiedensten Genres mitgewirkt. Mit Filmen wie „Stand by Me – Das Geheimnis eines Sommers“, „Harry und Sally“ und „Eine Frage der Ehre“ stieg er in die Riege von Hollywoods gefragtesten Regisseuren auf.