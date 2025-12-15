Der US-Regisseur Rob Reiner und seine Frau Michele sollen tot in ihrem Haus in Los Angeles aufgefunden worden sein, berichtet der US-Sender CNN unter Berufung auf eine Mitteilung der Familie .

„Mit tiefster Trauer geben wir den tragischen Tod von Michele und Rob Reiner bekannt. Wir sind untröstlich über diesen plötzlichen Verlust und bitten in dieser unvorstellbar schweren Zeit um Wahrung unserer Privatsphäre“, heißt es laut CNN in der Mitteilung der Familie Reiner.

Großes Polizeiaufgebot am Haus des Regisseurs

Man habe Leichname am Sonntagnachmittag (Ortszeit) gefunden, werde sich aber nicht zur Identität der Toten äußern, sagte ein Sprecher der Polizei Los Angeles in der Nacht zum Montag. US-Medien berichten von einem großen Polizeiaufgebot vor dem Haus des Regisseurs im Stadtteil Brentwood.

Rob Reiner wuchs in einer Kleinstadt im US-Bundesstaat New York auf, als Sohn der Schauspielerin Estelle und des Komikers Carl Reiner. In seiner Karriere hatte Rob Reiner als Regisseur, Schauspieler, Drehbuchautor und Produzent an Filmen der verschiedensten Genres mitgewirkt. Mit Filmen wie „Stand By Me – Das Geheimnis eines Sommers“, „Harry und Sally“ und „Eine Frage der Ehre“ stieg er in die Riege von Hollywoods gefragtesten Regisseuren auf.