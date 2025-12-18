Rob Reiner und seine Ehefrau Michele erlagen multiplen Verletzungen, die durch Gewalteinwirkung mit einem scharfen Gegenstand verursacht wurden. Das geht aus Angaben der Gerichtsmedizin in Los Angeles hervor, auf die sich mehrere US-Medien berufen. Die Todesart wird als Tötungsdelikt eingestuft.

Die Polizei hatte das Ehepaar am Sonntag tot in seinem Haus in Los Angeles im Stadtteil Brentwood entdeckt. Sechs Stunden später wurde ihr 32 Jahre alter Sohn Nick Reiner festgenommen.

Nick Reiner erschien am Mittwoch erstmals vor Gericht. Er äußerte sich aber zunächst nicht zur Schuld oder Unschuld, wie US-Medien übereinstimmend berichteten. Dafür sei es noch „zu früh“, sagte sein Anwalt Alan Jackson. Der nächste Termin sei für den 7. Januar angesetzt.

Eine Zeichnung zeigt Nick Reiner bei einer Anhörung am Mittwoch vor einem Gericht in Los Angeles. (Foto: Mona Edwards/REUTERS)

Es gebe „sehr komplexe und ernsthafte Herausforderungen, die mit diesem Fall verbunden sind“, sagte Jackson weiter. Die Öffentlichkeit und die Medien rief er auf, nicht überstürzt zu urteilen. Die Staatsanwaltschaft hatte den 32-Jährigen zuvor wegen zweifachen Mordes angeklagt. Im Falle einer Verurteilung droht ihm eine lebenslange Haft, möglicherweise sogar die Todesstrafe. Im US-Bundesstaat Kalifornien ist die Vollstreckung der Todesstrafe rechtlich möglich, seit 2006 wurde aber kein Verurteilter mehr hingerichtet.

Jake und Romy Reiner trauern

Rob Reiner, Regisseur von Filmhits wie „Harry und Sally“, „Misery“ und „Eine Frage der Ehre“, war 78 Jahre alt. Seine Frau Michele, die als Fotografin gearbeitet hatte, war nach Angaben der Staatsanwaltschaft 70 Jahre alt. Das seit 1989 verheiratete Paar hatte drei gemeinsame Kinder: Jake, Nick und Romy. Zudem adoptierte der Regisseur die Tochter seiner ersten Ehefrau Penny Marshall.

Der Verlust ihrer Eltern sei „schrecklich und verheerend“, teilten Jake und Romy Reiner in einer gemeinsamen Mitteilung mit. „Worte können nicht einmal ansatzweise den unvorstellbaren Schmerz beschreiben, den wir jeden Augenblick des Tages fühlen.“ Sie baten um den Respekt ihrer Privatsphäre – und darum, dass „unsere Eltern mit den unglaublichen Leben, die sie gelebt haben, und der Liebe, die sie gegeben haben, in Erinnerung bleiben“.