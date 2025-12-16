Die Stimmung am Montagmorgen in West Brentwood: fassungslos. Müsste man eine Gegend nennen, die Hollywood symbolisiert, man würde diese nehmen. Zwischen Pacific Palisades und Santa Monica im Westen sowie Beverly Hills und Hollywood Hills im Osten. Heimat vieler, bei denen Fäden der Entertainmentbranche zusammenlaufen.
Tod von Rob ReinerEine Tat, die Hollywood bis ins Mark erschüttert
Im Fall des getöteten Paares Michele und Rob Reiner sind sich die Ermittler sicher, dass deren Sohn Nick die Tat begangen hat. Bevor Klarheit über das Motiv herrscht, kursieren bereits zahlreiche Gerüchte.
Von Jürgen Schmieder, Los Angeles
Kurz nach dem Mord an Regisseur Rob Reiner und seiner Frau meldet sich Donald Trump zu Wort – mit einer bizarren Beschimpfung.
