Rishi Sunak lässt seinen Labrador frei und bekommt dafür Ärger mit der Polizei. Wigald Boning weint Tränen der Rührung. Und Heino tritt an einem Ort auf, der so heißt wie er.

Rishi Sunak, 42, britischer Premierminister, hat wegen seines Freiheitsverständnisses Ärger mit der Polizei. Auf einem Tiktok-Video war zu sehen, dass Sunaks Hund, ein Labrador namens Luna, nicht angeleint im Londoner Hyde Park unterwegs war - obwohl Schilder dies verlangen. Sunaks Familie sei von einem Beamten "an die Regeln erinnert" worden, teilte die Metropolitan Police anschließend mit. "Der Hund wurde wieder an die Leine genommen." Eine Strafe habe der Premier nicht erhalten, berichteten britische Medien am Mittwoch. Hunde müssen im Hyde Park in der Umgebung des Sees Serpentine angeleint werden, um Enten und andere Tiere nicht zu stören. Sunaks Sprecher wollte den Vorfall nicht kommentieren. Wann das Video aufgenommen wurde, war unklar.

Detailansicht öffnen (Foto: Henning Kaiser/dpa)

Wigald Boning, 56, Komiker, erntet die Brötchen seines Erfolges. "Mir hat eben ein wildfremder Herr mein Frühstück bezahlt, als Dank dafür, dass ich ihm so viele schöne Stunden bereitet habe", schrieb Boning auf Twitter. "Und jetzt hocke ich in Wagen 11, Platz 106 und muss weinen."

Detailansicht öffnen (Foto: Jordan Strauss/dpa)

Jamie Lee Curtis, 64, US-Schauspielerin, verwendet für ihre Oscar-Trophäe geschlechtsneutrale Pronomen. Der Oscar, den sie in der Nacht zum Montag für ihre Nebenrolle in dem Film "Everything Everywhere All at Once" erhalten hat, sei für sie nicht ausschließlich männlich oder weiblich, erklärte Curtis in der amerikanischen "Today"-Show. Sie verwende für ihre neue Trophäe die geschlechtsneutralen Pronomen "they/them". Curtis will nach eigenen Worten mit dem Pronomen für ihre Trophäe ihre Tochter Ruby unterstützen, die ihr 2020 von ihrer Transidentität erzählt hatte.

Detailansicht öffnen (Foto: Henning Kaiser/dpa)

Heino, 84, Schlagersänger, bekommt von seinem Namen nicht genug. Am Dienstag gab er ein ausverkauftes Konzert in dem niederländischen 7000-Einwohner-Dorf, das genauso heißt wie er. "Heino ist wirklich ein wunderschöner, sehr gepflegter Ort", sagte Heino zu Bild. "Die Menschen sind hier besonders offen und herzlich - genau wie ich."

Detailansicht öffnen (Foto: Marius Becker/dpa)

Marie-Luise Marjan, 82, Schauspielerin, würde sich gern nochmal verlieben. "Der erotische Kuss ist für mich im Moment Träumerei", sagte sie der Bunten. "Aber wer weiß? Wenn Mr. Right noch mal kommt, werde ich ihn hoffentlich erkennen." Marjan hatte vor zwei Jahren ihren langjährigen Partner verloren. "Mein Freund Bodo, mit dem mich 39 Jahre eine Seelenfreundschaft verband, starb plötzlich an einem Herzinfarkt."