Von Jürgen Schmieder, Los Angeles

Jeder Hollywood-Thriller, ob auf der Leinwand oder im richtigen Leben, braucht einen ordentlichen Plot Twist: die überraschende Wende in der Handlung, mit der nun wirklich niemand gerechnet hatte. Im Rechtsstreit zwischen dem Regisseur Justin Baldoni und Blake Lively, an dem unmittelbar auch Livelys Ehemann Ryan Reynolds und die New York Times beteiligt sind sowie unfreiwillig Taylor Swift, gab es am Montag eine solche Wende: Richter Lewis Liman wies die 400-Millionen-Dollar-Klage von Baldoni gegen Lively und Reynolds sowie die 250-Millionen-Klage gegen die New York Times ab.