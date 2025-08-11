Streit um Lugners Erbe „Für Richard war ja alles geregelt“ 11. August 2025, 10:02 Uhr | Lesezeit: 6 Min.

Unternehmer Richard Lugner und Simone Reiländer bei ihrer Trauung im Wiener Rathaus. Nur einige Wochen später starb Lugner. (Foto: Florian Wieser/APA/dpa)

Vor einem Jahr starb Richard Lugner. Seitdem tobt ein Streit um sein Erbe, vor allem um eine 300-Quadratmeter-Villa. Auf der einen Seite: Witwe Simone Lugner, von ihm genannt „Bienchen“. Auf der anderen: der Rest des Lugner-Clans.

Von Gerhard Fischer, Wien

