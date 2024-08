Der prominente österreichische Bauunternehmer Richard „Mörtel“ Lugner ist im Alter von 91 Jahren gestorben. Das wurde der Deutschen Presse-Agentur aus Familienkreisen bestätigt. Zuvor hatten unter anderen die österreichischen Medien Heute und Krone berichtet. Er sei in seiner Villa in Döbling verstorben, hieß es dort. Zuletzt hatte Lugner einige gesundheitliche Probleme. So wurde er im Juli am Herzen operiert. Vor einer Woche postete er ein Video, in dem er an Krücken ging.