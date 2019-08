Leute – Richard Gere

Der US-Schauspieler, 69, befindet sich an Bord des spanischen Seerettungsschiffes Open Arms, das seit Tagen vor der italienischen Insel Lampedusa unterwegs ist. Dem Schlepper, der 121 libysche Flüchtlinge aus Seenot rettete, wird derzeit die Einfahrt in die Häfen von Italien und Malta verwehrt. "Das Wichtigste für diese Menschen ist, dass sie in einen sicheren Hafen kommen und es ihnen erlaubt wird, vom Schiff zu gehen", sagt Gere in einem Video, das auf Twitter veröffentlicht wurde.