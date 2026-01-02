Ricarda Lang , 31, Ex-Grünen-Vorsitzende, pflegt einen ozempicfreien Lebensstil. Im Interview mit dem Spiegel widersprach sie Gerüchten, sie habe Abnehmspritzen genommen. „Ich finde es vollkommen okay, wenn andere solche Mittel nutzen“, sagte sie. „Dafür muss sich niemand schämen. Ich selbst habe sie nicht genutzt.“ Sie esse einfach bewusster und gehe „ins Gym“. Für den ersten Besuch dort habe sie sich überwinden müssen. „Sport war für mich lange ein angstbesetztes Thema.“ Doch schnell habe sie gemerkt: „Mich starren ja gar nicht alle Leute an, die sind mit sich selbst beschäftigt – und Sport macht mir richtig Freude.“ Sie fühle sich in ihrem Körper seitdem wohler, gesünder und fitter. „Das erleichtert den Alltag.“

Instagram Die SZ-Redaktion hat diesen Artikel mit einem Inhalt von Instagram angereichert Um Ihre Daten zu schützen, wurde er nicht ohne Ihre Zustimmung geladen. Inhalt jetzt laden Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Instagram angezeigt werden. Damit werden personenbezogene Daten an den Betreiber des Portals zur Nutzungsanalyse übermittelt. Mehr Informationen und eine Widerrufsmöglichkeit finden Sie unter sz.de/datenschutz.

Dieter Bohlen, 71, Sänger und Moderator, rührt die eigene Hochzeit zu Tränen. „Ich hab’ zwei Minuten lang nur geheult. Kein Ton kam aus mir heraus. Ich war total fertig. Die Musik, die Stimmung, Carina – das hat mich einfach überwältigt“, erzählte er der Bild-Zeitung. Das Blatt hatte zuvor berichtet, dass Bohlen an Silvester seine langjährige Freundin Carina Walz, 42, auf den Malediven geheiratet hatte. Den Tränen-Moment beschrieb Bohlen Bild so: „Carina geht barfuß auf mich zu. Sieht aus wie eine Göttin. Die ersten Sterne blitzen über dem Indischen Ozean, und dann erklingt Whitney Houston. Mein absolutes Lieblingslied. Ihre Stimme, diese eine Melodie, und plötzlich ist alles zu viel.“ Bohlen und Walz lernten sich nach eigenen Angaben im August 2006 kennen. Er habe ihr versprochen, sie zu heiraten, sobald sie 20 Jahre zusammen sind. Die Hochzeit fand im engen Kreis statt.

(Foto: Metzel Mikhail/dpa)

Mickey Rourke, 73, Schauspieler und Ex-Profiboxer, setzen die Mieten in Los Angeles zu. Laut verschiedenen US-Medien droht ihm der Rauswurf aus seinem Zuhause, weil er angeblich mit Mietzahlungen in Verzug ist. Fast 60 000 Dollar verlangt demnach sein Vermieter von ihm. In einem Brief, der an die Medien gelangte, teilte er dem Mieter Rourke mit, die Schulden doch bitte zu begleichen oder die Immobilie innerhalb von drei Tagen zu räumen. In einer Online-Anzeige wird diese als „schick renovierter spanischer Bungalow“ mit drei Schlafzimmern beschrieben. Rourke hat sich zu seinen mutmaßlichen Mietproblemen bisher nicht öffentlich geäußert. Seine Karriere und sein Privatleben sind von vielen Brüchen gekennzeichnet, zuletzt war er in der Reality-Show „Celebrity Big Brother UK“ zu sehen, musste sie aber vorzeitig verlassen wegen „unangemessenen Verhaltens“.