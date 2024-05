Ricarda Lang, 30, Grünen-Chefin, trägt ihren Ehering bereits vor der Hochzeit. „Das wird der Verlobungsring bleiben“, sagte die Politikerin, die in diesem Jahr ihren langjährigen Lebensgefährten Florian Wilsch heiraten will, der Neuen Osnabrücker Zeitung. „Es ist einer der beiden Eheringe der Urgroßeltern meines Verlobten. Die fanden wir so schön, auch wegen ihrer langen Tradition, dass wir entschieden haben, sie zu behalten.“ Lang hatte die Verlobung mit Wilsch im März 2023 öffentlich gemacht. Im Interview mit der Gala hatte sie betont, dass ihre Hochzeit kein Promi-Aufmarsch werden soll. „Es wird kein öffentliches Spektakel, und wir werden auch nicht auf Sylt heiraten“, sagte Lang damals in Anspielung auf die Hochzeit von Bundesfinanzminister Christian Lindner im Juli 2022.