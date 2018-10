14. Oktober 2018, 17:23 Uhr Rhön Drei Tote bei Flugunglück in Hessen

Bei dem Unfall auf der Wasserkuppe in der Rhön sind zwei Erwachsene und ein Kind getötet worden. Ursache soll ein missglücktes Landemanöver gewesen sein.

Bei einem Flugunglück in Hessen sind am Sonntag drei Menschen getötet worden. Ein Sportflugzeug des Herstellers Cessna soll die Landebahn des Flugplatzes am Berg Wasserkuppe nicht genau genug angeflogen haben, sagte eine Sprecherin der Polizei Fulda. Beim Versuch durchzustarten, habe die Maschine nicht genug Auftrieb bekommen und schließlich zwei Erwachsene und ein Kind getroffen, die am Rande des Flugplatzes standen. Weitere Verletzte gibt es nach Polizeiangaben nicht, einige Menschen befänden sich unter Schock.

Die Wasserkuppe in der Rhön ist der höchste Berg in Hessen und als Ausflugsziel beliebt.

