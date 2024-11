Interview von Tom Kern

Spät am Mittwoch kündigt der Kanzler an, dass es mit der Koalition zu Ende ist. Der Schuldige: Christian Lindner. Das breitet er in einer viertelstündigen Rede aus. Der Rhetorikprofessor Olaf Kramer hat schon die Redebeiträge von Populisten, Anwälten und Youtubern analysiert. Beim Blick auf die von Olaf Scholz fühlt er sich aber eher an historische Momente erinnert.