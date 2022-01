Zwei Polizisten in der Pfalz erschossen

Bei einer Verkehrskontrolle in der Nacht werden eine 24-jährige Beamtin und ein 29-jähriger Beamter tödlich verletzt. Die Polizei fahndet nach den Tätern.

In der Nacht zum Montag sind im Landkreis Kusel in der Pfalz zwei Polizisten bei einer Verkehrskontrolle durch Schüsse tödlich verletzt worden. Das teilte die Polizei in Kaiserslautern mit. Die Hintergründe des Geschehens seien noch unklar.

Die Beamten der Polizeiinspektion Kusel seien auf einer routinemäßigen Streifenfahrt unterwegs gewesen. Bei einer Verkehrskontrolle auf der Kreisstraße 22 in Ulmet seien gegen 4.20 Uhr die tödlichen Schüsse gefallen. Die Polizisten hätten noch selbst eine Funkmeldung absetzen können, sagte ein Polizeisprecher. Als Verstärkung am Tatort ankam, sei es für die 24-jährige Polizistin und ihren 29 Jahre alten Kollegen bereits zu spät gewesen.

Es werde "mit Hochdruck" nach den flüchtenden Tätern gefahndet, teilte die Polizei mit, inzwischen auch im benachbarten Saarland. Die Bevölkerung werde gebeten, keine Anhalter mitzunehmen. "Mindestens ein Tatverdächtiger ist bewaffnet." Am Tatort würden Spuren gesichert. Eine Beschreibung der Täter oder des benutzten Fluchtfahrzeugs gebe es nicht, teilte die Polizei mit. Auch die Fluchtrichtung sei nicht bekannt.

Irene Mihalic, Parlamentarische Geschäftsführerin der Grünen im Bundestag und selbst Polizistin, sprach den Hinterbliebenen per Twitter ihr Beileid aus: "Diese ständige Sorge, ob alles gutgeht. Jetzt ist es passiert..." Sie hoffe sehr, dass die Täter schnell gefasst würden.