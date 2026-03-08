Zum Hauptinhalt springen

Rheinland-PfalzTeile eines Meteoriten beschädigen Häuser

Ein leuchtendes Objekt ist am Abend am Himmel über Solingen zu sehen.
Ein leuchtendes Objekt ist am Abend am Himmel über Solingen zu sehen. Gianni Gattus/TNN/dpa

Erst eine auffällige Lichterscheinung, dann berichtet die Polizei von Schäden an Gebäuden. Berichte über Verletzte gibt es allerdings nicht.

Teile eines Meteoriten haben laut Polizei Schäden an Dächern und Häusern in Rheinland-Pfalz angerichtet. Schadensmeldungen gebe es unter anderem aus dem Hunsrück, der Eifel und aus Koblenz, wie ein Polizeisprecher sagte.

„Heute Abend kam es gegen 19.00 Uhr im Koblenzer Stadtteil Güls zum Einschlag eines verglühten Himmelskörpers in das Dach eines Wohnhauses. Es wurde niemand verletzt“, teilte die Polizei mit. Feuerwehr und Polizei seien vor Ort. „Nach den uns vorliegenden Informationen besteht keine Gefahr mehr.“

Zuvor hielt eine bis dahin vielen Menschen unbekannte Lichterscheinung in weiten Teilen Westdeutschlands die Bevölkerung am Abend in Atem. In den sozialen Medien meldeten sich unter anderem Augenzeugen aus Nordrhein-Westfalen, Hessen, Rheinland-Pfalz, dem Saarland und Baden-Württemberg.

Anrufer hätten von einem „hell leuchtenden Flugkörper mit kurzem Feuerschein“ beziehungsweise einem „Feuerblitz am Himmel“ berichtet, teilte die Polizei in Kaiserslautern mit. Auch über eine Rakete sei spekuliert worden. Es gebe jedoch „keinerlei Hinweise auf ein sicherheitsrelevantes Ereignis“.

© SZ/dpa/jael - Rechte am Artikel können Sie hier erwerben.
Zur SZ-Startseite

Lesen Sie mehr zum Thema

SZ Stellenmarkt
:Entdecken Sie attraktive Jobs

In anspruchsvollen Berufsfeldern im Stellenmarkt der SZ.

  • Medizin, Gesundheit & Soziales
  • Tech. Entwicklung & Konstruktion
  • Consulting & Beratung
  • Marketing, PR & Werbung
  • Fahrzeugbau & Zulieferer
  • IT/TK Softwareentwicklung
  • Tech. Management & Projektplanung
  • Vertrieb, Verkauf & Handel
  • Forschung & Entwicklung
Jetzt entdecken

Exklusive Gutscheine für SZ-Abonnenten:

Zur SZ-Startseite