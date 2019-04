13. April 2019, 14:46 Uhr Missbrauchsfall in Lügde SPD fordert Reuls Rücktritt

Die SPD-Fraktion im nordrhein-westfälsischen Landtag fordert den Rücktritt von Innenminister Herbert Reul.

Reul schloss nicht aus, dass noch weiteres Beweismaterial gefunden werden könnte.

Reul äußerte sich nicht zu den Rücktrittsforderungen. Er ist im Urlaub.

Am Freitag war bekannt geworden, dass bei Abrissarbeiten am mutmaßlichen Tatort des vielfachen Kindesmissbrauchs auf dem Campingplatz von Lügde weitere Datenträger gefunden wurden. Daraufhin forderten der stellvertretende Vorsitzende der SPD-Fraktion im nordrhein-westfälischen Landtag Sven Wolf, und Hartmut Ganzke, der innenpolitische Sprecher der SPD-Landtagsfraktion nun den Rücktritt von Innenminister Herbert Reul (CDU). "Innenminister Reul hatte angekündigt, in Lügde werde bei der Aufklärung kein Stein auf dem anderen bleiben. Jetzt muss ein Abrissunternehmen die Arbeit der Polizei übernehmen. Das ist unfassbar", hieß es in einem Pressestatement der SPD-Landtagsfraktion. Reul sei zu einem Sicherheitsrisiko geworden und bei der Aufklärung des Missbrauchsskandals gescheitert. "Der Innenminister muss Verantwortung übernehmen und zurücktreten. Sofort."

Reul sieht keine Versäumnisse in der Polizeiarbeit. In der Fernsehsendung "Aktuelle Stunde" im WDR sagte er gestern über die gefundenen Datenträger: "Wenn sie in Hohlräumen versteckt wurden oder dort hineingerutscht sind, kann man sie erst bei Abrissarbeiten finden." Des Weiteren schloss der Innenminister nicht aus, dass sich auf dem Gelände noch weiteres Beweismaterial befinden könnte.

Dass Beweismaterial im Missbrauchsfall #Lüdge erst beim Abriss des mutmaßlichen Tatorts entdeckt wurde, hält Innenminister Herbert Reul (CDU) nicht für einen Fehler der Polizei. pic.twitter.com/jlKlmnY3K6 — WDR Aktuelle Stunde (@aktuelle_stunde) 12. April 2019

Am Donnerstag hatten die Arbeiter eines Abrissunternehmens weitere Datenträger am mutmaßlichen Tatort des vielfachen Kindesmissbrauches entdeckt. Die CD und zwei Disketten waren im doppelten, fest verbauten Holzboden des Wohnwagens des Hauptbeschuldigten gefunden worden. Die Polizei hatte die Datenträger bei ihren vorherigen Durchsuchungen nicht gefunden. Auf dem Campingplatz in Lügde soll der Hauptverdächtige Andreas V. zusammen mit einem Komplizen jahrelang Kinder missbraucht und gefilmt haben. Der Fund der Datenträger bei Abrissarbeiten ist nicht die erste Ermittlungspanne in diesem Fall: Bereits zuvor waren 155 CDs und DVDs aus der Obhut der Polizei verschwunden.