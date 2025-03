Retten, was zu retten ist

Unfälle, Lawinenabgänge, Vermisstenfälle, Personen in Bergnot – David Kögler ist zuständig für alle Notfälle, die sich auf und neben den Skipisten des Kleinwalsertals ereignen. Unterwegs mit einem Alpinpolizisten.

Von Titus Arnu

Der Alarm kommt am späten Nachmittag, als David Kögler gerade an der Bergstation aus dem Lift gestiegen ist. „Alpin Kleinwalsertal, bitte Ihren Standort!“, scheppert eine Stimme aus dem Funkgerät. David Kögler drückt einen roten Knopf und antwortet: „Bergstation Hahnenköpfle, Skigebiet Hoher Ifen!“ Die Einsatzleitung gibt durch, dass im Skigebiet Kanzelwand auf der anderen Seite des Kleinwalsertals ein Unfall passiert ist, eine Kollision mit Verletzten. „Verstanden, ich komme zur Talstation Kanzelwand“, sagt Kögler, richtet seine Skibrille und fährt los. Der durchtrainierte 31-Jährige ist in seiner Freizeit passionierter Kletterer und Skibergsteiger – und wie sich herausstellt, ist er auch bergab rasend schnell.