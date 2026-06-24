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Baden-WürttembergPolizei ermittelt gegen Mutter des gefundenen toten Babys

Einsatzkräfte von Rettungsdienst und Polizei sind bei der Suche nach einem vermissten Kind in Renningen im Einsatz.
Einsatzkräfte von Rettungsdienst und Polizei sind bei der Suche nach einem vermissten Kind in Renningen im Einsatz. Jason Tschepljakow/dpa

Zunächst ging die Polizei in Renningen von einer Entführung aus. Dafür gibt es nun keine Hinweise mehr. Wie der drei Monate alte Junge ums Leben gekommen ist, ist weiterhin unklar.

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Nach dem Fund der Babyleiche in Renningen bei Stuttgart verdächtigt die Polizei nun die Mutter des Säuglings. Sie soll ihr drei Monate altes Kind selbst abgelegt und eine Entführung lediglich vorgetäuscht haben. „Im Zuge der bisherigen Ermittlungen konnten keinerlei Hinweise auf eine Entführung des Säuglings erlangt werden“, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft mit. „Vielmehr wird nun gegen die 32-jährige Mutter des Kindes wegen des Verdachts des Vortäuschens einer Straftat ermittelt.“

Zweifelsfrei geklärt ist laut Polizei, dass es sich bei dem gefundenen toten Jungen um das zwischenzeitlich vermisst gemeldete Baby handelt. Es sei durch einen DNA-Abgleich identifiziert worden, hieß es. Unklar bleibt allerdings auch weiterhin, wie der Junge starb. „Die Ermittlungen von Staatsanwaltschaft und Kriminalpolizei dauern an“, teilten die Ermittler mit.

Nun versuchen die 13 Experten in der Ermittlungsgruppe „Wagen“ Antworten auf die noch offenen Fragen zu finden. Das tote Kind war am Freitag nach einer stundenlangen Suchaktion entdeckt worden. Die Mutter hatte ausgesagt, das Baby sei am späten Abend in einem unbeaufsichtigten Moment aus seinem Kinderwagen verschwunden. Lange Zeit war danach unklar, wo das Kind sein könnte.

Mithilfe von speziellen Vermessungen am Fundort der Leiche haben Experten des Landeskriminalamts zuletzt nach Angaben der Staatsanwaltschaft ein dreidimensionales Modell erstellt. Dadurch können sich mögliche Abläufe rekonstruieren lassen. Zudem werden mehrere Zeugenhinweise ausgewertet. Polizei und Staatsanwaltschaft machen bislang keine Angaben dazu, ob sich die verdächtigte Mutter zum Verschwinden des Kindes äußert.

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