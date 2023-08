Zehntausende feuern den jungen Franzosen "Remi Enigma" auf Instagram an, wenn er hohe Gebäude besteigt und sich dabei filmt. Bis er in Hongkong von einem Hochhaus stürzt und stirbt. Über eine Szene, der das Risiko nicht groß genug sein kann.

Von Moritz Geier

Ein Bild der nächtlichen Skyline von Hongkong, stumme Riesen aus Stahl, Beton und Glas im funkelnden Licht der Großstadt, das ist das Letzte, was der Franzose Remi Lucidi, 30, auf seinem Instagram-Kanal gepostet hat. "Hong Kong" hat er dazu geschrieben und ein rotes Herz dahinter gesetzt, am 24. Juli war das. Eine Woche später melden die South China Morning Post und andere Medien aus Hongkong, dass Remi Lucidi nicht mehr am Leben ist, dass seine Leiche gefunden wurde, zu Füßen eines jener funkelnden Riesen, die ihn so fasziniert hatten. Und die ihn am Ende das Leben kosteten.