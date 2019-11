Hamburg (dpa/lno) - Die Liberale Jüdische Gemeinde Hamburg sorgt sich um die Zukunft der Überreste des weltweit ersten Tempels des liberalen Judentums. "Mit dem Tempel in der Poolstraße beherbergt Hamburg ein jüdisches Erbe von Weltrang. Wir können und dürfen nicht zulassen, dass es verschwindet", sagte die Vorsitzende der Gemeinde, Galina Jarkova, am Donnerstag in Hamburg. Von dem 1844 erbauten, einst dreischiffigen, neogotischen Bau sind heute nur noch das Eingangsportal und die Apsis als Kriegsruinen erhalten, die seit 2003 unter Denkmalschutz stehen. Zwischen den Ruinen befindet sich eine Autowerkstatt. Der Eigentümer will das Grundstück neu bebauen.

"Es darf nicht sein, dass ein weiterer Ort des jüdischen Erbes verschwindet", sagte Jarkova. Im Gegenteil: Hamburg brauche so dringend mehr sichtbare Orte jüdischer Geschichte und jüdischen Lebens. Die Gemeinde möchte, dass in der Poolstraße ein öffentlicher Begegnungs- und Erinnerungsort entsteht, der für alle Menschen offen und erfahrbar ist.

Die Liberale Jüdische Gemeinde Hamburg gehört zu den international verbreiteten Nachfolgegemeinden des in Hamburg gegründeten "Neuen Israelitischen Tempelvereins von 1817". An den Baukosten des Tempels beteiligten sich namhafte Bürger Hamburgs, unter anderem Salomon Heine. Felix Mendelsohn komponierte die Musik für die Einweihung und Heinrich Heine beschrieb ihn in seinem "Wintermärchen".