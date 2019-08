Dresden (dpa/sn) - Der Beauftragte für jüdisches Leben in Sachsen, Thomas Feist, blickt mit Sorge auf Antisemitismus im Freistaat. Er verwies am Montag auf eine Antwort des Innenministeriums auf eine Landtagsanfrage, der zufolge im Juli sieben antisemitische Handlungen in Sachsen gemeldet wurden. Es werde gegen sieben Tatverdächtige ermittelt. Es handle sich um vorläufige Zahlen. Feist zufolge steigt die Zahl der antisemitischen Aktivitäten. In den meisten Fällen würden judenfeindliche Parolen in der Öffentlichkeit gerufen oder geschmiert.