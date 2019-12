Berlin (dpa/bb) - Weihnachten gibt den Menschen nach Worten des Berliner Bischofs Christian Stäblein auch einen Auftrag: "Miteinander leben, über alle sozialen Schranken hinweg, Eigennutz überwinden und uns für die einsetzen, die allzu oft übersehen werden." So sei Weihnachten ein Ausblick auf die Ewigkeit, wie der Bischof der Evangelischen Kirche Berlin-Brandenburg-schlesische Oberlausitz in seiner Weihnachtsbotschaft an Heiligabend erklärt.

Stäblein erinnert darin an die versöhnende Kraft von Weihnachten: "Das Weihnachtsfest zeigt uns, wie Gott sich das Leben wünscht: Wir stehen alle an der Krippe und staunen über das Glück und das Wunder, das sich in dem Kind zeigt", heißt es in der Weihnachtspredigt. "Gott versöhnt sich mit uns. So war es vor 2000 Jahren in Bethlehem, so ist es heute." Stäblein predigt an Heiligabend sowohl im Dom als auch in der Marienkirche der Hauptstadt.