Wer mit der Heimat zufrieden ist, hält die Ferne für verzichtbar. Für Japans Nationalisten und Auslandsverächter war es deshalb sicher keine schlechte Nachricht, als das Außenministerium in Tokio vergangene Woche die aktuelle Reisepassquote bekannt gab. Demnach haben nur 16,8 Prozent der rund 124 Millionen Menschen in Japan einen gültigen Nationalausweis, mit dem sie die Welt bereisen können. Die große Mehrheit scheint diese Möglichkeit nicht zu brauchen. Weil es so schön ist in Japan?