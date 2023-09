Von Moritz Geier

Ein halbes Leben ist das schon her, 38 Jahre, aber jetzt muss Hans Kammerlander seine Gedanken doch noch mal hochschicken in die eisigen Höhen der Annapurna im Himalaja. Rauf also über die steile Nordwestwand, die vorher noch nie jemand auf dieser Route bestiegen hatte, immer weiter rauf durch Sturm und Schnee, rauf auf 8091 Meter. Oder das, was sie damals für die 8091 Meter hielten, er und sein Freund Reinhold Messner. Kammerlander erinnert sich noch gut an den entscheidenden Moment am 24. April 1985. Wie froh er war, dass sie aus der steilen Wand heraus waren. Wie er und Messner hinter einem Fels im Windschatten standen, glücklich, erleichtert. Endlich oben. Annapurna I, der zehnthöchste Berg der Erde. Und der nächste Achttausender für Messner, der später der Erste sein würde, der alle 14 Achttausender bewältigte, ohne Flaschensauerstoff. Ein Rekord für die Ewigkeit. Oder?